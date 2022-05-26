Соловьев назвал «подонком» екатеринбургского депутата

26 мая 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Фамилию депутата Владимир Соловьев не озвучил, но его отсылки — очевидны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев (ВГТРК) назвал «подонком» депутата гордумы Екатеринбурга, который «оскорбил людей», выступая против спецоперации РФ на Украине. Фамилию народного избранника Соловьев не озвучил, но ясно дал понять, что имеет в виду Алексея Холодарева («Справедливая Россия»), которого власти пытаются засудить за фейки о российской армии. «И еще раз спрошу. А какова судьба подонка, который оскорбил людей, которые за [президента РФ Владимира] Путина, за операцию [РФ на Украине] и за Россию, и до сих пор является депутатом местной [екатеринбургской городской] думы? Молчание? Ну это же только на Cоловьева можно писать заявы в прокуратуру», — сказал телеведущий во время своего утреннего стрима. Публичная полемика Соловьева со статусными екатеринбуржцами длится с конца апреля, когда журналист заявил, что в уральской столице — «центр мерзотной либероты». В начале мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Через несколько дней спикер гордумы Игорь Володин пожаловался на Соловьева в городскую прокуратуру. Реагируя на это, телеведущий сказал: «Вы, депутаты городской думы, осудили своего коллегу, который чуть ли не матом посылает тех, кто поддерживает спецоперацию?». Холодарев открыто выступает против действий российской армии на Украине с 24 февраля, когда началась спецоперация. 5 мая стало известно, что полиция направила в Чкаловский суд материалы в отношении депутата. Но инстанция вернула их обратно в МВД — из-за ошибок в документах. То же самое впоследствии сделал Ленинский райсуд.

Телеведущий Владимир Соловьев (ВГТРК) назвал «подонком» депутата гордумы Екатеринбурга, который «оскорбил людей», выступая против спецоперации РФ на Украине. Фамилию народного избранника Соловьев не озвучил, но ясно дал понять, что имеет в виду Алексея Холодарева («Справедливая Россия»), которого власти пытаются засудить за фейки о российской армии. «И еще раз спрошу. А какова судьба подонка, который оскорбил людей, которые за [президента РФ Владимира] Путина, за операцию [РФ на Украине] и за Россию, и до сих пор является депутатом местной [екатеринбургской городской] думы? Молчание? Ну это же только на Cоловьева можно писать заявы в прокуратуру», — сказал телеведущий во время своего утреннего стрима. Публичная полемика Соловьева со статусными екатеринбуржцами длится с конца апреля, когда журналист заявил, что в уральской столице — «центр мерзотной либероты». В начале мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Через несколько дней спикер гордумы Игорь Володин пожаловался на Соловьева в городскую прокуратуру. Реагируя на это, телеведущий сказал: «Вы, депутаты городской думы, осудили своего коллегу, который чуть ли не матом посылает тех, кто поддерживает спецоперацию?». Холодарев открыто выступает против действий российской армии на Украине с 24 февраля, когда началась спецоперация. 5 мая стало известно, что полиция направила в Чкаловский суд материалы в отношении депутата. Но инстанция вернула их обратно в МВД — из-за ошибок в документах. То же самое впоследствии сделал Ленинский райсуд.