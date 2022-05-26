Россель отказался отвечать на выпад Соловьева в адрес свердловчан

26 мая 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Эдуард Россель не захотел вступать в полемику с Соловьевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель отказался ответить телеведущему Владимиру Соловьеву на новые выпады. В очередном эфире журналист назвал екатеринбуржцев сатанистами, а свердловского сенатора подонком, мерзавцем и трусом. Что касается самого экс-губернатора, ведущий упомянул о нем, обратившись с экрана к свердловчанам: «Вам по-прежнему хочется уральской республики Росселя?». «Не буду по нему (Владимиру Соловьеву — прим. ред.) ничего говорить, не буду, извините. Я не один сейчас, но говорить я не буду в любом случае», — категорически заявил Эдуард Россель в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее Владимир Соловьев в своем эфире прошелся по многим известным в Свердловской области персонам. Пиарщицу губернатора Евгения Куйвашева — Аксану Панову — ведущий назвал «гражданочкой, которая обслуживала интересы всех структур и чудом соскочила». В той же программе пропагандист, не называя имени, назвал свердловского сенатора «подонком, мерзавцем и трусом», защитников сквера в Екатеринбурге — сатанистами, и вновь призвал главу региона высказать свое отношение к спецоперации на Украине.

Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель отказался ответить телеведущему Владимиру Соловьеву на новые выпады. В очередном эфире журналист назвал екатеринбуржцев сатанистами, а свердловского сенатора подонком, мерзавцем и трусом. Что касается самого экс-губернатора, ведущий упомянул о нем, обратившись с экрана к свердловчанам: «Вам по-прежнему хочется уральской республики Росселя?». «Не буду по нему (Владимиру Соловьеву — прим. ред.) ничего говорить, не буду, извините. Я не один сейчас, но говорить я не буду в любом случае», — категорически заявил Эдуард Россель в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее Владимир Соловьев в своем эфире прошелся по многим известным в Свердловской области персонам. Пиарщицу губернатора Евгения Куйвашева — Аксану Панову — ведущий назвал «гражданочкой, которая обслуживала интересы всех структур и чудом соскочила». В той же программе пропагандист, не называя имени, назвал свердловского сенатора «подонком, мерзавцем и трусом», защитников сквера в Екатеринбурге — сатанистами, и вновь призвал главу региона высказать свое отношение к спецоперации на Украине.