Аксане Пановой ведущий Соловьев посвятил кусочек эфира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ведущий Владимир Соловьев в новом утреннем эфире «Соловьев.LIVE» раскритиковал пиарщицу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Аксану Панову. Журналист назвал ее «гражданочкой, которая известна своей ненавистью к власти». Монолог журналиста начался с активистов Майдана, перешел на защитников сквера в Екатеринбурге и повернул на персон, близких к свердловским властям.

«Кстати, интересно, пиарщица Панова, которая прыгала среди них (защитников сквера — прим.ред.) и теперь допрыгалась до того, что будет выполнять в очередной раз хитрые маневры в интересах Куйвашева. Которая обслуживала все интересы всех структур и чудом соскочила, и которая известна своей ненавистью к власти. Которая бегала и договаривалась с сербом-ресторатором: «Ой, скажи, скажи за губернатора против Соловьева!», — эмоционально высказался Владимир Соловьев.

Ранее телеведущий в своих эфирах не раз критиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, призывая обозначить четкую личную позицию в отношении спецоперации на Украине. В последний раз досталось и депутатам думы Екатеринбурга, которую Соловьев назвал курятником. Для пущей убедительности известный пропагандист даже закудахтал в прямом эфире.

Как сообщало URA.RU со ссылкой на свои источники, переизбранием свердловского губернатора Евгения Куйвашева займется екатеринбургская пиарщица Аксана Панова. После закрытия интернет-газеты Znak.com журналистка лишилась основного источника своего дохода. Взяв под контроль избирательную кампанию главы свердловского региона, Панова сможет претендовать на деньги из областного бюджета, выделенные на пиар.