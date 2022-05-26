Екатеринбургский депутат впервые ответил на оскорбления Соловьева. «Отрабатывает копеечку»

26 мая 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Алексей Холодарев попадает под критику Соловьева не в первый раз Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев («Справедливая Россия»), которого регулярно критикует телеведущий Владимир Соловьев, принципиально не смотрит его эфиры. Об этом Холодарев заявил URA.RU в ответ на просьбу прокомментировать стрим 26 мая, во время которого прозвучало слово «подонок». «Ни он [Соловьев], ни его канал никакого отношения к нашей [екатеринбургской] истории не имеют. [Соловьев] просто отрабатывает копеечку», — сказал Холодарев. Отвечая на вопросы корреспондента, он также дал понять, что не собирается тратить время на разбирательства с телеведущим в правовом поле. Как писало URA.RU, во время утреннего стрима 26 мая Соловьев, не озвучивая фамилий, заявил: «А какова судьба подонка, который оскорбил людей, которые за [президента РФ Владимира] Путина, за операцию [РФ на Украине] и за Россию, и до сих пор является депутатом местной [екатеринбургской городской] думы? Молчание?». Отсылка к Холодареву очевидна. Во-первых, он единственный муниципальный депутат, регулярно выступающий против военной спецоперации РФ на Украине (за это ему грозит штраф по статье о дискредитации российской армии). Во-вторых, Соловьев говорил про Холодарева и ранее. Публичная полемика Соловьева со статусными екатеринбуржцами длится с конца апреля, когда журналист заявил, что в уральской столице — «центр мерзотной либероты». В начале мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Через несколько дней спикер гордумы Игорь Володин пожаловался на Соловьева в городскую прокуратуру.

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев («Справедливая Россия»), которого регулярно критикует телеведущий Владимир Соловьев, принципиально не смотрит его эфиры. Об этом Холодарев заявил URA.RU в ответ на просьбу прокомментировать стрим 26 мая, во время которого прозвучало слово «подонок». «Ни он [Соловьев], ни его канал никакого отношения к нашей [екатеринбургской] истории не имеют. [Соловьев] просто отрабатывает копеечку», — сказал Холодарев. Отвечая на вопросы корреспондента, он также дал понять, что не собирается тратить время на разбирательства с телеведущим в правовом поле. Как писало URA.RU, во время утреннего стрима 26 мая Соловьев, не озвучивая фамилий, заявил: «А какова судьба подонка, который оскорбил людей, которые за [президента РФ Владимира] Путина, за операцию [РФ на Украине] и за Россию, и до сих пор является депутатом местной [екатеринбургской городской] думы? Молчание?». Отсылка к Холодареву очевидна. Во-первых, он единственный муниципальный депутат, регулярно выступающий против военной спецоперации РФ на Украине (за это ему грозит штраф по статье о дискредитации российской армии). Во-вторых, Соловьев говорил про Холодарева и ранее. Публичная полемика Соловьева со статусными екатеринбуржцами длится с конца апреля, когда журналист заявил, что в уральской столице — «центр мерзотной либероты». В начале мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Через несколько дней спикер гордумы Игорь Володин пожаловался на Соловьева в городскую прокуратуру.