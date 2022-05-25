25 мая 2022

Курганцы показали сгоревшие дома до и после пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары. Курган, пожар, сгоревший дом, последствие пожара, малиновка
Пожар в СНТ «Малиновка» произошел в Кургане 28 апреля Фото:

Погорельцы СНТ «Малиновка» публикуют в соцсетях снимки домов до и после пожара, который произошел в Кургане 28 апреля. Некоторые пользователи жалеют, что не успели вовремя прописаться в домах, чтобы получить выплаты. Об этом курганцы пишут в комментариях местных пабликов «ВКонтакте».

«У нас был жилой дом. Это наше единственное жилье, но прописаны мы у родителей в деревне. Тут не успели оформиться. Получили 100 тысяч рублей за двухэтажный дом с мансардой вместо обещанных 300 тысяч», — пишет Анна Чистякова в группе «О, Курган». Об отсутствии прописки пожалел и пользователь Ерлан Жакин, опубликовавший снимок пустыря на месте нового жилого дома.

Еще одна пользовательница Варвара Волосникова опубликовала на своей странице «ВКонтакте» подборку снимков, где показана кирпичная дача изнутри и снаружи. «Наш семейный рай превратился в руины», — подписала фотографии Волосникова.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские погорельцы пожаловались на слова главы Курагана Елены Ситниковой о лотерейных билетах. В пресс-службе городской мэрии опровергли данное заявление.

В СНТ «Малиновка» жители приезжали ночевать с маленькими детьми
У пользовательницы Анны Чистяковой сгорел двухэтажный дом
Пользователь Ерлан Жакин сообщил, что у него сгорел жилой дом, в котором он не был прописан
От кирпичных домов в «Малиновке» остались только стены
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Погорельцы СНТ «Малиновка» публикуют в соцсетях снимки домов до и после пожара, который произошел в Кургане 28 апреля. Некоторые пользователи жалеют, что не успели вовремя прописаться в домах, чтобы получить выплаты. Об этом курганцы пишут в комментариях местных пабликов «ВКонтакте». «У нас был жилой дом. Это наше единственное жилье, но прописаны мы у родителей в деревне. Тут не успели оформиться. Получили 100 тысяч рублей за двухэтажный дом с мансардой вместо обещанных 300 тысяч», — пишет Анна Чистякова в группе «О, Курган». Об отсутствии прописки пожалел и пользователь Ерлан Жакин, опубликовавший снимок пустыря на месте нового жилого дома. Еще одна пользовательница Варвара Волосникова опубликовала на своей странице «ВКонтакте» подборку снимков, где показана кирпичная дача изнутри и снаружи. «Наш семейный рай превратился в руины», — подписала фотографии Волосникова. Ранее URA.RU сообщало, что курганские погорельцы пожаловались на слова главы Курагана Елены Ситниковой о лотерейных билетах. В пресс-службе городской мэрии опровергли данное заявление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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