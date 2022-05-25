Пожар в СНТ «Малиновка» произошел в Кургане 28 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Погорельцы СНТ «Малиновка» публикуют в соцсетях снимки домов до и после пожара, который произошел в Кургане 28 апреля. Некоторые пользователи жалеют, что не успели вовремя прописаться в домах, чтобы получить выплаты. Об этом курганцы пишут в комментариях местных пабликов «ВКонтакте».

«У нас был жилой дом. Это наше единственное жилье, но прописаны мы у родителей в деревне. Тут не успели оформиться. Получили 100 тысяч рублей за двухэтажный дом с мансардой вместо обещанных 300 тысяч», — пишет Анна Чистякова в группе «О, Курган». Об отсутствии прописки пожалел и пользователь Ерлан Жакин, опубликовавший снимок пустыря на месте нового жилого дома.

Еще одна пользовательница Варвара Волосникова опубликовала на своей странице «ВКонтакте» подборку снимков, где показана кирпичная дача изнутри и снаружи. «Наш семейный рай превратился в руины», — подписала фотографии Волосникова.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские погорельцы пожаловались на слова главы Курагана Елены Ситниковой о лотерейных билетах. В пресс-службе городской мэрии опровергли данное заявление.

В СНТ «Малиновка» жители приезжали ночевать с маленькими детьми Варвара Волосникова, соцсеть «ВКонтакте»

У пользовательницы Анны Чистяковой сгорел двухэтажный дом Анна Чистякова, группа «О, Курган» в «ВКонтакте»

Пользователь Ерлан Жакин сообщил, что у него сгорел жилой дом, в котором он не был прописан Ерлан Жакин, группа «О, Курган» в «ВКонтакте»