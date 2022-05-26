Центробанк России повысил курс доллара и евро. Инсайд URA.RU подтвердился

26 мая 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

На Мосбирже вырос курс доллара Фото: Денис Моргунов © URA.RU Банк России поднял курс доллара до 62,05 рублей, а евро — до 64,44 рублей. Об этом сообщили в Центробанке (ЦБ). Ранее о готовности властей РФ перейти к ослаблению рубля ради пополнения бюджета сообщал источник URA.RU в кабмине. Центробанк повысил курс евро примерно на шесть шесть рублей и достиг 64,44 рублей, а курс доллар поднял на пять рублей до 62,05 рублей. На Мосбирже евро и доллар выросли после рекордного падения. Курс евро достиг 67 рублей, а доллар составил более 64 рублей. Ранее доллар впервые с 2018 года упал ниже 56 рублей, а евро понизился до 58 рублей впервые с июня 2015 года. Глава Счетной палата Алексей Кудрин заявлял, что падение евро и доллара по отношению к рублю связано с отменой бюджетного правила (наложение длительных ограничений на показатели бюджетной политики). Санкции Запада привели к снижению спроса на доллар и евро, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Банк России поднял курс доллара до 62,05 рублей, а евро — до 64,44 рублей. Об этом сообщили в Центробанке (ЦБ). Ранее о готовности властей РФ перейти к ослаблению рубля ради пополнения бюджета сообщал источник URA.RU в кабмине. Центробанк повысил курс евро примерно на шесть шесть рублей и достиг 64,44 рублей, а курс доллар поднял на пять рублей до 62,05 рублей. На Мосбирже евро и доллар выросли после рекордного падения. Курс евро достиг 67 рублей, а доллар составил более 64 рублей. Ранее доллар впервые с 2018 года упал ниже 56 рублей, а евро понизился до 58 рублей впервые с июня 2015 года. Глава Счетной палата Алексей Кудрин заявлял, что падение евро и доллара по отношению к рублю связано с отменой бюджетного правила (наложение длительных ограничений на показатели бюджетной политики). Санкции Запада привели к снижению спроса на доллар и евро, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.