Генсек НАТО: альянс готовится к «войне на истощение» на Украине

26 мая 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Йенс Столтнберг назвал основной задачей помощь Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО готовится к «войне на истощение» на Украине, боевые действия могут длиться долго. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Эта война может длиться долго, никто не может сказать, как долго, но мы должны быть готовы на большой период времени. И поэтому я призываю союзников оказать поддержку, а также быть готовыми делать это в течение длительного времени и обеспечивать снабжение. Потому что это все больше и больше война на истощение», — сказал Йенс Столтенберг в интервью греческому изданию Capital.gr. Он назвал основными задачами организации в этой ситуации помощь Украине и недопущение эскалации конфликта. Альянс увеличил присутствие на восточных рубежах, там находится 40 тысяч военных и командование НАТО, заявил Столтенберг. По его словам, целью НАТО является не провокация войны, а предотвращение. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. В связи с этим НАТО помогает Украине финансово и отправляют им оружие. Также страны Запада ввели против России санкции. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации стала помощь Донбассу. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает, что НАТО превратило Украину в страну, враждебную по отношению РФ, сообщает телеканал 360.

НАТО готовится к «войне на истощение» на Украине, боевые действия могут длиться долго. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Эта война может длиться долго, никто не может сказать, как долго, но мы должны быть готовы на большой период времени. И поэтому я призываю союзников оказать поддержку, а также быть готовыми делать это в течение длительного времени и обеспечивать снабжение. Потому что это все больше и больше война на истощение», — сказал Йенс Столтенберг в интервью греческому изданию Capital.gr. Он назвал основными задачами организации в этой ситуации помощь Украине и недопущение эскалации конфликта. Альянс увеличил присутствие на восточных рубежах, там находится 40 тысяч военных и командование НАТО, заявил Столтенберг. По его словам, целью НАТО является не провокация войны, а предотвращение. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. В связи с этим НАТО помогает Украине финансово и отправляют им оружие. Также страны Запада ввели против России санкции. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации стала помощь Донбассу. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает, что НАТО превратило Украину в страну, враждебную по отношению РФ, сообщает телеканал 360.