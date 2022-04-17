Global Times: США заманивают Россию в ловушку из-за Украины

Поставки оружия на Украину западными странами могут серьезно помешать России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США поставляет на Украину вооружение, тем самым затягивая российскую спецоперацию на этой территории. Это может ударить по самой России и ее развитию, ведь спецоперация в таком случае может затянуться, предупреждает китайское агентство Global Times.

«Бесконечная военная помощь Украине приводит к перманентному конфликту, из-за которого России будет трудно выбраться. США не желают останавливаться и отговаривать НАТО от предоставления военной помощи. Это сделано, чтобы сдерживать развитие России и ослаблять ее военный потенциал», — написал в статье военный эксперт Сун Чжонпин.

Отмечается также, что если Россия решит нанести удар по западным военным поставкам в Украину, основным средством ослабления украинских военных будет нанесение ударов по конвоям непосредственно с оружием НАТО, въезжающим в Украину. Однако это может быть расценено как провокация России в отношении Североатлантического альянса, что неизбежно приведет к столкновению между НАТО и Россией.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Основные цели на этой территории — денацификация и демилитаризация.

Помощь с поставками оружия активно оказывают Украине США, Великобритания, а также некоторые страны Евросоюза. Так, Штаты готовы поставить очередной пакет вооружения на 750 миллионов долларов. Он включает в себя вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники и защитные костюмы. 16 апреля российские средства ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет, который доставлял партию западного вооружения. В Мариуполе ополченцы ДНР и российские военные обнаружили брошенное украинскими боевиками оружие на сумму более одного миллиона долларов США, уточняет «Царьград». При этом президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях для Китая в случае поддержки российской операции на Украине, дополняет Vse.42. На стороне Украины также обнаружены тысячи иностранных наемников. Некоторых из них уже уничтожили российские войска и военные ДНР.

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