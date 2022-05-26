В Тюменской области силовик не помешал изнасилованию ребенка

27 мая 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Учатсковый не забрал девочку в участок, оставив ее с насильником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший участковый не стал предотвращать изнасилование 13-летней девочки. Заводоуковский районный суд признал его виновным в том, что он не доставил ребенка в отдел после того, как зафиксировал факт побоев со стороны пьяного мужчины. «Участковый задокументировал факт побоев и собрал достаточные сведения о возможном совершении хозяином квартиры преступления против половой неприкосновенности малолетней. Однако он не доложил об этом оперативному дежурному, и вместо того чтобы доставить беспомощную девочку в отдел, оставил ее на поругание пьяного мужчины», — сообщает детали обвинения издание «Вслух.Ру». В ходе следствия было установлено, что мужчина дважды изнасиловал ребенка, который гостил у его одноклассника. Силовика на вызов отправил оперативный дежурный. По словам заявительницы, ее муж заперся дома с любовницей. «Участковый подъехал к дому. Двери открыл пьяный хозяин. Когда полицейский вошел в квартиру, то увидел на его кровати 13-летнюю девочку». Сейчас полицейский уже уволен по отрицательным мотивам, а судом ему назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

Бывший участковый не стал предотвращать изнасилование 13-летней девочки. Заводоуковский районный суд признал его виновным в том, что он не доставил ребенка в отдел после того, как зафиксировал факт побоев со стороны пьяного мужчины. «Участковый задокументировал факт побоев и собрал достаточные сведения о возможном совершении хозяином квартиры преступления против половой неприкосновенности малолетней. Однако он не доложил об этом оперативному дежурному, и вместо того чтобы доставить беспомощную девочку в отдел, оставил ее на поругание пьяного мужчины», — сообщает детали обвинения издание «Вслух.Ру». В ходе следствия было установлено, что мужчина дважды изнасиловал ребенка, который гостил у его одноклассника. Силовика на вызов отправил оперативный дежурный. По словам заявительницы, ее муж заперся дома с любовницей. «Участковый подъехал к дому. Двери открыл пьяный хозяин. Когда полицейский вошел в квартиру, то увидел на его кровати 13-летнюю девочку». Сейчас полицейский уже уволен по отрицательным мотивам, а судом ему назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.