Reuters: в США боятся обострения конфликта на Украине

27 мая 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Несмотря на опасения США по поводу эскалации, в стране готовы и дальше обеспечивать Украину оружием Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Соединенных Штатах Америки высказали опасения по поводу эскалации на Украине из-за наращивания вооружения со стороны Штатов и их союзников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. «У нас есть опасения по поводу эскалации, и все же мы по-прежнему не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем», — сказал один из американских чиновников, передает Reuters. По его мнению, несмотря на эти прогнозы США готовы и в дальнейшем обеспечивать Украину вооружением. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упростил поставки в страну оружия. Ранее сообщалось, что акции оружейных корпораций США подорожали на 11% на фоне увеличения поставок оружия Украине. Капитализация 18 оборонных предприятий США выросла с 491 млрд до 544 млрд долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша. 19 мая Конгресс США одобрил предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 40 миллиардов долларов.

В Соединенных Штатах Америки высказали опасения по поводу эскалации на Украине из-за наращивания вооружения со стороны Штатов и их союзников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. «У нас есть опасения по поводу эскалации, и все же мы по-прежнему не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем», — сказал один из американских чиновников, передает Reuters. По его мнению, несмотря на эти прогнозы США готовы и в дальнейшем обеспечивать Украину вооружением. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упростил поставки в страну оружия. Ранее сообщалось, что акции оружейных корпораций США подорожали на 11% на фоне увеличения поставок оружия Украине. Капитализация 18 оборонных предприятий США выросла с 491 млрд до 544 млрд долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша. 19 мая Конгресс США одобрил предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 40 миллиардов долларов.