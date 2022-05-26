В ЕР призвали открыть особую экономическую зону в Донбассе

27 мая 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак предложил максимально упросить импорт товаров из Донбасса в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо срочно предпринимать меры по развитию экономики Донецкой и Луганской народных республик и их интеграцией с Россией. Об этом заяви секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на партийном форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности». «Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народных республик. А также обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов», — передает слова Андрея Турчака пресс-служба ЕР. Также он предложил составить номенклатуру товаров, востребованных для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, а также тех, что можно поставлять в Россию. По его словам, нужно максимально упросить сертификацию товаров, импортируемых из Донбасса, освободить их от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Секретарь генсовета ЕР считает, что для развития экономической активности ДНР, ЛНР и освобожденных территорий нужно упразднить проверки на границе и расширить пропускную способность. Также, добавил он, должны быть организованы перевалочные хабы в Ростове, Крыму и других приграничных регионах, чтобы помочь самозанятым и мелким предпринимателям из Донбасса. Кроме того, Турчак предложил меры по развитию банковской сети, создать льготные программы долгосрочного кредитования предпринимателей и дать им возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и Систему быстрых платежей (СБП). «Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности для освоения нового рынка. Необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые открывают свои филиалы в ЛДНР», — сказал он. Турчак уточнил, что главным условиям для получения послаблений является создание рабочих мест для жителей Донбасса и выплата зарплат не менее чем вдвое больше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее сообщалось, что «Единая Россия» намерена составить план по восстановлению Донбасса. В Кремле отметили, что вопрос развития экономик ДНР и ЛНР актуален для администрации президента РФ. Турчак также обещал, что «Единая Россия» поможет жителям Херсона и Запорожья.

Необходимо срочно предпринимать меры по развитию экономики Донецкой и Луганской народных республик и их интеграцией с Россией. Об этом заяви секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на партийном форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности». «Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народных республик. А также обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов», — передает слова Андрея Турчака пресс-служба ЕР. Также он предложил составить номенклатуру товаров, востребованных для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, а также тех, что можно поставлять в Россию. По его словам, нужно максимально упросить сертификацию товаров, импортируемых из Донбасса, освободить их от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Секретарь генсовета ЕР считает, что для развития экономической активности ДНР, ЛНР и освобожденных территорий нужно упразднить проверки на границе и расширить пропускную способность. Также, добавил он, должны быть организованы перевалочные хабы в Ростове, Крыму и других приграничных регионах, чтобы помочь самозанятым и мелким предпринимателям из Донбасса. Кроме того, Турчак предложил меры по развитию банковской сети, создать льготные программы долгосрочного кредитования предпринимателей и дать им возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и Систему быстрых платежей (СБП). «Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности для освоения нового рынка. Необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые открывают свои филиалы в ЛДНР», — сказал он. Турчак уточнил, что главным условиям для получения послаблений является создание рабочих мест для жителей Донбасса и выплата зарплат не менее чем вдвое больше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее сообщалось, что «Единая Россия» намерена составить план по восстановлению Донбасса. В Кремле отметили, что вопрос развития экономик ДНР и ЛНР актуален для администрации президента РФ. Турчак также обещал, что «Единая Россия» поможет жителям Херсона и Запорожья.