РФ заблокировала решение США об ужесточении санкций против КНДР

27 мая 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

РФ и Китай в СБ ООН наложили вето на резолюцию США с санкциями против КНДР Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россия и Китай заблокировали решение США, которое предусматривает ужесточение санкций против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Такие меры приняты во время голосования в СБ ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. «Россия и Китай использовали право вето при голосовании в четверг в СБ ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР», — пишет ТАСС. Таким образом, проект резолюции США, который предполагает, в том числе сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР, не принят. Также сообщается, что Генеральная Ассамблея ООН планирует обсудить ситуации вокруг КНДР в десятидневный срок после нынешнего заседания СБ ООН. Вместе с тем, Генассамблея 26 апреля одобрила резолюцию, согласно которой заседания структуры будут проводиться каждый раз, когда будет применено право вето в Совете Безопасности любым государством, которое считается постоянным членом. Ранее сообщалось, что КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в Японское море после того, как президент США Джо Байден посетил Южную Корею и Японию в рамках четырехдневного азиатского турне. В связи с этим Япония выразила протест, однако Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. В отличие от РФ отношения США и Северной Кореи оставляют желать лучшего. Ранее Министерство финансов Штатов объявило о расширении санкций против КНДР. США выражают обеспокоенность по поводу запуска ракет и укрепления ядерных сил Ким Чен Ыном. При этом власти РФ отмечали, что бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Китай заблокировали решение США, которое предусматривает ужесточение санкций против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Такие меры приняты во время голосования в СБ ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. «Россия и Китай использовали право вето при голосовании в четверг в СБ ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР», — пишет ТАСС. Таким образом, проект резолюции США, который предполагает, в том числе сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР, не принят. Также сообщается, что Генеральная Ассамблея ООН планирует обсудить ситуации вокруг КНДР в десятидневный срок после нынешнего заседания СБ ООН. Вместе с тем, Генассамблея 26 апреля одобрила резолюцию, согласно которой заседания структуры будут проводиться каждый раз, когда будет применено право вето в Совете Безопасности любым государством, которое считается постоянным членом. Ранее сообщалось, что КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в Японское море после того, как президент США Джо Байден посетил Южную Корею и Японию в рамках четырехдневного азиатского турне. В связи с этим Япония выразила протест, однако Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. В отличие от РФ отношения США и Северной Кореи оставляют желать лучшего. Ранее Министерство финансов Штатов объявило о расширении санкций против КНДР. США выражают обеспокоенность по поводу запуска ракет и укрепления ядерных сил Ким Чен Ыном. При этом власти РФ отмечали, что бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности.