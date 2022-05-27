В Белгороде умерла раненая во время обстрела ВСУ женщина

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Женщина скончалась от полученных во время обстрела ранений, сообщил губернатор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородском селе Журавлевка умерла женщина, пострадавшая от обстрела со стороны Украины. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла», — сообщил Гладков в Telegram.

Ранее губернатор сообщал о продолжении обстрелов Журавлевки со стороны Украины. В результате обстрела белгородского села Солохи пострадал молодой человек. Все это происходит во время проведения спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

Минобороны РФ неоднократно сообщало об обстрелах Белгородской и Курской области. Кроме того, 1 мая на объекте Минобороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар.

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В Белгородском селе Журавлевка умерла женщина, пострадавшая от обстрела со стороны Украины. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла», — сообщил Гладков в Telegram. Ранее губернатор сообщал о продолжении обстрелов Журавлевки со стороны Украины. В результате обстрела белгородского села Солохи пострадал молодой человек. Все это происходит во время проведения спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Минобороны РФ неоднократно сообщало об обстрелах Белгородской и Курской области. Кроме того, 1 мая на объекте Минобороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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