В Белгороде умерла раненая во время обстрела ВСУ женщина

В Белгородском селе Журавлевка умерла женщина, пострадавшая от обстрела со стороны Украины. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла», — сообщил Гладков в Telegram.
Ранее губернатор сообщал о продолжении обстрелов Журавлевки со стороны Украины. В результате обстрела белгородского села Солохи пострадал молодой человек. Все это происходит во время проведения спецоперации РФ по демилитаризации Украины.
Минобороны РФ неоднократно сообщало об обстрелах Белгородской и Курской области. Кроме того, 1 мая на объекте Минобороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар.
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В Белгородском селе Журавлевка умерла женщина, пострадавшая от обстрела со стороны Украины. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла», — сообщил Гладков в Telegram. Ранее губернатор сообщал о продолжении обстрелов Журавлевки со стороны Украины. В результате обстрела белгородского села Солохи пострадал молодой человек. Все это происходит во время проведения спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Минобороны РФ неоднократно сообщало об обстрелах Белгородской и Курской области. Кроме того, 1 мая на объекте Минобороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар.