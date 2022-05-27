В Белгороде умерла раненая во время обстрела ВСУ женщина

Женщина скончалась от полученных во время обстрела ранений, сообщил губернатор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Белгородском селе Журавлевка умерла женщина, пострадавшая от обстрела со стороны Украины. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла», — сообщил Гладков в Telegram.

Ранее губернатор сообщал о продолжении обстрелов Журавлевки со стороны Украины. В результате обстрела белгородского села Солохи пострадал молодой человек. Все это происходит во время проведения спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

Минобороны РФ неоднократно сообщало об обстрелах Белгородской и Курской области. Кроме того, 1 мая на объекте Минобороны РФ, расположенном на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — под Белгородом произошел крупный пожар.