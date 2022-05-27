Украинский генерал: Россия одержала верх в боях на Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, кпп, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, контроль, армия россии, блок пост, народная милиция, комендатура, вс рф
Россия обладает преимуществом на Донбассе, заявил генерал Алексей Громов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР имеет превосходство на Донбассе. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Громова.

«Украинский генерал признает, что Россия имеет превосходство в Луганской области. „У России есть преимущество, но мы делаем все, что в наших силах“, — сказал генерал Алексей Громов», — пишет The Guardian.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 26 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что армия ДНР вошла в три украинских региона. По словам главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, территория ЛНР освобождена на 95%.

Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР имеет превосходство на Донбассе. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Громова. «Украинский генерал признает, что Россия имеет превосходство в Луганской области. „У России есть преимущество, но мы делаем все, что в наших силах“, — сказал генерал Алексей Громов», — пишет The Guardian. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 26 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что армия ДНР вошла в три украинских региона. По словам главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, территория ЛНР освобождена на 95%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...