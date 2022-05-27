Украинский генерал: Россия одержала верх в боях на Донбассе

Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР имеет превосходство на Донбассе. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Громова.
«Украинский генерал признает, что Россия имеет превосходство в Луганской области. „У России есть преимущество, но мы делаем все, что в наших силах“, — сказал генерал Алексей Громов», — пишет The Guardian.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 26 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что армия ДНР вошла в три украинских региона. По словам главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, территория ЛНР освобождена на 95%.
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Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР имеет превосходство на Донбассе. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Громова. «Украинский генерал признает, что Россия имеет превосходство в Луганской области. „У России есть преимущество, но мы делаем все, что в наших силах“, — сказал генерал Алексей Громов», — пишет The Guardian. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 26 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что армия ДНР вошла в три украинских региона. По словам главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, территория ЛНР освобождена на 95%.