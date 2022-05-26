Курганские больницы инспектирует федеральный Минздрав

Специалисты из Минздрава проверили работу больниц по проведению медосмотров и диспансеризации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России проводят проверочные мероприятия в курганских больницах. Об этом сообщается на сайте Курганского областного центра медицинской профилактики лечебной физкультуры и спортивной медицины.

«Курганскую область с рабочим визитом посетили специалисты ФГБУ „Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины“ Минздрава России. В первый день посетили Шатровскую ЦРБ. Посмотрели процедуру оказания первичной медико-санитарной помощи. Дали рекомендации по дальнейшей работе», — говорится в сообщении курганского центра медпрофилактики.

Специалисты побывали в курганских городских поликлиниках и ЦРБ. Оценили работу по проведению профилактических медосмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной диспансеризации. В центре медпрофилактики URA.RU уточнили, что 27 мая состоится подведение итогов работы проверочных мероприятий.