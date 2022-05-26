26 мая 2022

Курганские больницы инспектирует федеральный Минздрав

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, кабинет врача, врач, медики, медицинская одежда
Специалисты из Минздрава проверили работу больниц по проведению медосмотров и диспансеризации Фото:

Специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России проводят проверочные мероприятия в курганских больницах. Об этом сообщается на сайте Курганского областного центра медицинской профилактики лечебной физкультуры и спортивной медицины.

«Курганскую область с рабочим визитом посетили специалисты ФГБУ „Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины“ Минздрава России. В первый день посетили Шатровскую ЦРБ. Посмотрели процедуру оказания первичной медико-санитарной помощи. Дали рекомендации по дальнейшей работе», — говорится в сообщении курганского центра медпрофилактики.

Специалисты побывали в курганских городских поликлиниках и ЦРБ. Оценили работу по проведению профилактических медосмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной диспансеризации. В центре медпрофилактики URA.RU уточнили, что 27 мая состоится подведение итогов работы проверочных мероприятий.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России проводят проверочные мероприятия в курганских больницах. Об этом сообщается на сайте Курганского областного центра медицинской профилактики лечебной физкультуры и спортивной медицины. «Курганскую область с рабочим визитом посетили специалисты ФГБУ „Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины“ Минздрава России. В первый день посетили Шатровскую ЦРБ. Посмотрели процедуру оказания первичной медико-санитарной помощи. Дали рекомендации по дальнейшей работе», — говорится в сообщении курганского центра медпрофилактики. Специалисты побывали в курганских городских поликлиниках и ЦРБ. Оценили работу по проведению профилактических медосмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной диспансеризации. В центре медпрофилактики URA.RU уточнили, что 27 мая состоится подведение итогов работы проверочных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...