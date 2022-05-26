Доцент тюменского вуза пойдет под суд за взятки

Доцент кафедры технических систем Государственного аграрного университета Северного Зауралья пойдет под суд за получения взяток на общую сумму 400 тыс. рублей. Об этом без указания имен сообщает teltgram-канал прокуратуры Тюменской области.
«Прокуратура Калининского АО Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении доцента кафедры технических систем в агропромышленном комплексе ФГБО УВО „Государственный аграрный университет Северного Зауралья“. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взятки, ч. 1 ст. 160 УК РФ — присвоение вверенного виновному чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, и ч. 1 ст. 291.2 — мелкое взяточничество», — указано в сообщении прокуратуры.
Как предполагает следствие, в 2020 году доцент получал взятки за выдачу свидетельств о прохождении обучения без фактического посещения студентами теоретических и практических занятий и сдачи экзаменов. Общая сумма полученных денег превысила 400 тыс. рублей. Имущество обвиняемого на сумму более 2 млн рублей было арестовано.
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Доцент кафедры технических систем Государственного аграрного университета Северного Зауралья пойдет под суд за получения взяток на общую сумму 400 тыс. рублей. Об этом без указания имен сообщает teltgram-канал прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Калининского АО Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении доцента кафедры технических систем в агропромышленном комплексе ФГБО УВО „Государственный аграрный университет Северного Зауралья“. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взятки, ч. 1 ст. 160 УК РФ — присвоение вверенного виновному чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, и ч. 1 ст. 291.2 — мелкое взяточничество», — указано в сообщении прокуратуры. Как предполагает следствие, в 2020 году доцент получал взятки за выдачу свидетельств о прохождении обучения без фактического посещения студентами теоретических и практических занятий и сдачи экзаменов. Общая сумма полученных денег превысила 400 тыс. рублей. Имущество обвиняемого на сумму более 2 млн рублей было арестовано.