В курганском ПФР нашли виновного в невыплате пособий

В Курганской области нашли отказавшего в выплатах многодетной матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По требованию курганской прокуратуры наказан сотрудник ПФР, отказавшийся оформить пособие многодетной матери, ранее обращавшейся с проблемой к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

«По результатам проверки виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, в настоящее время прокуроры на подведомственных территориях ведут проверки. Они выясняют, законны ли принятые решения об отказе в назначении выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет», — передает пресс-служба ведомства.

Ранее 15 мая женщина обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой об отказе в назначении пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Позже 17 мая Пенсионный фонд пересмотрел данное решение и установил выплаты.

По данному факту прокурор города внес в адрес руководителя пенсионного органа представление, в котором потребовал привлечь виновных к ответственности. Также ПФР обязали принять меры, чтобы не допустить подобных нарушений впредь, сообщают в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска через суд заставила ПФР увеличить ей страховую пенсию. На ее иждивении находится совершеннолетний ребенок-инвалид, поэтому ей полагается фиксированная выплата.