В офисе Зеленского отвергли возможность договориться с РФ

27 мая 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Украина и Россия не могут подписать мирный договор, считает Михаил Подоляк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На сегодняшний день Россия и Украина не могут подписать мирный договор. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, который будет фиксировать итоги, невозможно. Юридически невозможно», — приводит слова Подоляка издание «Украина.ру». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью РФ. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Украина сама решила заморозить переговоры с Россией.

На сегодняшний день Россия и Украина не могут подписать мирный договор. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, который будет фиксировать итоги, невозможно. Юридически невозможно», — приводит слова Подоляка издание «Украина.ру». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью РФ. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Украина сама решила заморозить переговоры с Россией.