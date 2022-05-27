В Тюмени таксист получил угрозы после конфликта с беременной. «Они больше не встретятся»

27 мая 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Сервис поставил блок на то, чтобы к оскорбленной клиентке когда-либо смог приехать обидевший ее водитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник такси получил угрозы от беременной тюменки, после того как оскорбил ее во время поездки. Об этом URA.RU рассказали в головном офисе курганского сервиса такси «Максим». После произошедшего пассажирка и водитель больше не будут пересекаться. «Сожалеем, что произошла такая ситуация. Обе стороны вели себя некорректно. После поездки водитель в чате получил от пассажирки угрозы личной безопасности. Если кто-то из участников считает себя пострадавшим, может обратиться в полицию», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе такси «Максим». Там добавили, что компания приняла меры для того, чтобы пассажирка и водитель больше не встретились на заказах. Кроме того, самого таксиста взяли на контроль. В случае новых жалоб сотрудничество с ним будет прекращено. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени водитель такси обматерил беременную пассажирку. Конфликт попал на видео.

Сотрудник такси получил угрозы от беременной тюменки, после того как оскорбил ее во время поездки. Об этом URA.RU рассказали в головном офисе курганского сервиса такси «Максим». После произошедшего пассажирка и водитель больше не будут пересекаться. «Сожалеем, что произошла такая ситуация. Обе стороны вели себя некорректно. После поездки водитель в чате получил от пассажирки угрозы личной безопасности. Если кто-то из участников считает себя пострадавшим, может обратиться в полицию», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе такси «Максим». Там добавили, что компания приняла меры для того, чтобы пассажирка и водитель больше не встретились на заказах. Кроме того, самого таксиста взяли на контроль. В случае новых жалоб сотрудничество с ним будет прекращено. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени водитель такси обматерил беременную пассажирку. Конфликт попал на видео.