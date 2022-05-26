Шумков раскритиковал курганских застройщиков

Губернатор Курганской области Вадим Шумков недоволен тем, что застройщики «замораживают» продажу квартир Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал работу застройщиков, которые «замораживают» продажу квартир и поднимают цены. По словам главы региона, из-за такого отношения люди будут уходить к конкурентам из других регионов. Об этом он рассказал во время открытия форума предпринимателей «Новое время. Новые мы».

«Перед командировкой в Москву мне сказали, что многие застройщики „заморозили“ продажу квартир. Потому что ждут, что квартиры подорожают. Они же сразу думают о деньгах. Сейчас дорожают стройматериалы. Но это странная позиция. Если они входят в такой кризисный период, то нужно наоборот продавать и строить, продавать и строить», — сказал Шумков.

Глава региона считает, что изменить положение возможно, если начать продавать еще больше земли на рынок и привлекать конкурентов из других регионов. «Заходят компании из Екатеринбурга и Тюмени, ведутся переговоры с Москвой. Они предполагают строить в городе жилье, в том числе и промышленные объекты. Но это печально для курганских застройщиков», — добавил Шумков.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Шумков на бизнес-форуме раскритиковал решение ЦБ об увеличении ключевой ставки до максимальных значений. Там же глава региона объяснил, почему бизнесмены не должны просить денег. Шумков пошутил, что настоящие предприниматели — это те, кто зарабатывают деньги, а те, кто просят — «стоят у церквей». Также он рассказал, как вместе с мэрами искал потерявшихся подрядчиков.