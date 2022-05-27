Мэр Екатеринбурга разрешил жечь костры в лесах

Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим, который действовал в городе с 15 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим, который действовал в городе с 15 апреля. Жителям запрещалось посещать леса и торфяные массивы, а также разводить костры. Однако на уровне области аналогичный запрет еще действует.

«Отменить особый противопожарный режим, введенный на территории муниципального образования „город Екатеринбург. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15 апреля № 1009 ‚Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования‘, — сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Теперь жители города смогут использовать открытый огонь и разводить костры, а также выжигать траву на своих земельных участках. В Свердловской области с 30 апреля введен противопожарный режим. В регионе каждый день вспыхивают лесные пожары, URA.RU делало прямую трансляцию по теме. В огне сгорели 14 домов в поселке Безречный. Также агентство сообщало о подростках, которые самостоятельно потушили лесной пожар в Каменске-Уральском.