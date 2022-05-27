Украинские беженцы в Германии пожаловались на невыплату пособий

27 мая 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Беженцы в Германии должны были получать по 3,5 тысячи евро, сообщали СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Беженцы из Украины, уехавшие в Германию, сообщили, что не получили положенные им выплаты за июнь. Об этом они рассказали в чате мессенджера Telegram. «Мы не получили ни одной [выплаты], за исключением двух чеков по 100 евро с февраля», — отметил пользователь с ником BN. «Получили первую выплату 400 евро 7 апреля, вторую [выплату] 367 евро — 26 апреля, а третьей до сих пор нет», — пожаловалась девушка. Она также отметила, что ее знакомые получили только 31 евро. Страны Евросоюза принимают беженцев с Украины из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на муниципалитеты Гессена сообщала, что беженцам с Украины будут платить 3,5 тысячи евро. СМИ также сообщали, что украинские беженцы жаловались на уровень жизни в Европе, их разочаровал сервис и очереди к врачам. Скриншот Telegram Скриншот Telegram

Беженцы из Украины, уехавшие в Германию, сообщили, что не получили положенные им выплаты за июнь. Об этом они рассказали в чате мессенджера Telegram. «Мы не получили ни одной [выплаты], за исключением двух чеков по 100 евро с февраля», — отметил пользователь с ником BN. «Получили первую выплату 400 евро 7 апреля, вторую [выплату] 367 евро — 26 апреля, а третьей до сих пор нет», — пожаловалась девушка. Она также отметила, что ее знакомые получили только 31 евро. Страны Евросоюза принимают беженцев с Украины из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на муниципалитеты Гессена сообщала, что беженцам с Украины будут платить 3,5 тысячи евро. СМИ также сообщали, что украинские беженцы жаловались на уровень жизни в Европе, их разочаровал сервис и очереди к врачам.