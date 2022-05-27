Военный аналитик: порты Украины нужны Западу для поставки оружия

27 мая 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Европа заявляла о дефиците зерна из-за блокировки судов на Черном море Фото (архив): Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления о дефиците зерна в Европе из-за якобы блокировки Россией портов на Черном и Азовском море являются лишь предлогом, чтобы получить доступ к портам для отправки на Украину оружия. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Разговоры о том, что Европе нужно вывозить зерно, это лишь повод, чтобы обеспечить доступ в порты Украины крупным транспортными судам Запада. Главная цель их — доставка тяжелого вооружения, военной техники. Так как коммуникация через Европу очень затруднена. Вывоз зерна — это сопутствующее. Россия делала поставки в Европу в достаточном количестве, но они договор разорвали. Вот и вся игра. Кроме того, Европа хочет ограбить Украину, они вывезут зерно, а на что будут дальше жить украинцы?» — подчеркнул Константин Сивков. Спикер добавил, что блокировкой портов на Черном и Азовском море занималась Украина, чтобы помешать боевым действиям России. «Корабли блокировали не мы, а Украина. То, что в портах заблокированы иностранные грузовые суда — нам во вред, они мешают России вести боевые действия. Мы можем или попасть по кораблям, или их коснется ударной волной, или упадет какой-нибудь блок, тогда будет скандал. И украинцы этим пользуются», — объяснил Сивков. Ранее издание The Times опубликовало статью о намерении Великобритании направить военные корабли в Черное море, чтобы прорвать якобы российскую блокаду грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Действия страны основывались на угрозе продовольственного кризиса в Европе. Однако Россия неоднократно сообщала, что не препятствует вывозу зерна с территории Украины. Грузоперевозки опасны лишь из-за дрейфующих мин, установленных украинской стороной. По данным Министерства обороны РФ, 27 мая вооруженные силы России внесли корректировки в маршрут гуманитарного коридора в Черное море из портов Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного, действующий с 27 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявления о дефиците зерна в Европе из-за якобы блокировки Россией портов на Черном и Азовском море являются лишь предлогом, чтобы получить доступ к портам для отправки на Украину оружия. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Разговоры о том, что Европе нужно вывозить зерно, это лишь повод, чтобы обеспечить доступ в порты Украины крупным транспортными судам Запада. Главная цель их — доставка тяжелого вооружения, военной техники. Так как коммуникация через Европу очень затруднена. Вывоз зерна — это сопутствующее. Россия делала поставки в Европу в достаточном количестве, но они договор разорвали. Вот и вся игра. Кроме того, Европа хочет ограбить Украину, они вывезут зерно, а на что будут дальше жить украинцы?» — подчеркнул Константин Сивков. Спикер добавил, что блокировкой портов на Черном и Азовском море занималась Украина, чтобы помешать боевым действиям России. «Корабли блокировали не мы, а Украина. То, что в портах заблокированы иностранные грузовые суда — нам во вред, они мешают России вести боевые действия. Мы можем или попасть по кораблям, или их коснется ударной волной, или упадет какой-нибудь блок, тогда будет скандал. И украинцы этим пользуются», — объяснил Сивков. Ранее издание The Times опубликовало статью о намерении Великобритании направить военные корабли в Черное море, чтобы прорвать якобы российскую блокаду грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Действия страны основывались на угрозе продовольственного кризиса в Европе. Однако Россия неоднократно сообщала, что не препятствует вывозу зерна с территории Украины. Грузоперевозки опасны лишь из-за дрейфующих мин, установленных украинской стороной. По данным Министерства обороны РФ, 27 мая вооруженные силы России внесли корректировки в маршрут гуманитарного коридора в Черное море из портов Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного, действующий с 27 марта.