Минобороны: войска РФ скорректировали гумкоридор в Черном море

27 мая 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Российские войска изменили гуманитарный коридор из шести портов в Черном море Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России скорректировали маршрут гуманитарного коридора из портов Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного в Черном море. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ. «В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов „Одесса“, „Николаев“, „Черноморск“, „Херсон“, „Очаков“, и „Южный“ в открытое море Вооруженными Силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Черном море», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что ответственность за безопасность судов при выходе из портов несет украинская сторона. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России ежедневно открывают два гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из заблокированных портов на Черном и Азовском морях. Минобороны РФ сообщало об устранении минной опасности в акватории Мариуполя. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Украинская сторона попыталась заблокировать подходы российских солдат к морским портам — для этого последние были заминированы. Однако мины оказались в открытом море, поэтому российская сторона приняла решение заблокировать порты, где находятся запасы зерна для экспорта за рубеж.

Вооруженные силы России скорректировали маршрут гуманитарного коридора из портов Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного в Черном море. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ. «В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов „Одесса“, „Николаев“, „Черноморск“, „Херсон“, „Очаков“, и „Южный“ в открытое море Вооруженными Силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Черном море», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что ответственность за безопасность судов при выходе из портов несет украинская сторона. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России ежедневно открывают два гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из заблокированных портов на Черном и Азовском морях. Минобороны РФ сообщало об устранении минной опасности в акватории Мариуполя. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Украинская сторона попыталась заблокировать подходы российских солдат к морским портам — для этого последние были заминированы. Однако мины оказались в открытом море, поэтому российская сторона приняла решение заблокировать порты, где находятся запасы зерна для экспорта за рубеж.