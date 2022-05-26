В СК появился новый документ по смерти Тесака

Родные Марцинкевича попросили специалистов проанализировать экспертизы по его смерти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Адвокат родных националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Евгений Горошко передал следователю независимое исследование по материалам экспертиз, проведенных в рамках доследственной проверки по смерти Марцинкевича. На основании этого, считает защитник, должна быть проведена повторная судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти.

«Исследование, которое провели компетентные независимые специалисты по просьбе родных, поставило под серьезное сомнение выводы экспертов, сделанные в рамка процессуальной проверки следственного комитета. Мы будем добиваться проведения дополнительной проверки и устранения противоречий всеми законными способами», — рассказал Евгений Горошко URA.RU.

Ранее стало известно, что следственный отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Челябинской области возобновил процессуальную проверку по факту смерти Марцинкевича, тело которого было обнаружено 16 сентября 2020 года в камере челябинского СИЗО-3, где он находился во время этапирования из Красноярска в Москву. По заключению судмедэкспертов, Тесак покончил с собой. При нем были обнаружены предсмертные записки. Его родные считают, что это было убийство. Ранее Марцинкевич якобы признался в совершенных преступлениях, обвинение в них ему предъявили посмертно.