Курганский медработник заставила ПФ досрочно начислить пенсию

Шадринский районный суд Курганской области определил региональное отделение Пенсионного фонда засчитать более семи лет стажа сотруднице местного психоневрологического диспансера. Решение позволило женщине досрочно получить пенсию. Об этом говорится в материалах дела на сайте суда.
«Обязать Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области включить П. в специальный стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, период работы с 06.07.2010 по 30.11.2017 в должности сестры-хозяйки <…> отделения «Шадринского психоневрологического диспансера», — сообщается в решении суда. Согласно ему, работники Пенсионного фонда должны выплатить женщине пенсию, начиная с октября 2021 года.
В 2019 году женщина подала заявление в ПФ о начислении досрочной пенсии. Она считала, что имела на это право из-за условий труда с юными пациентами, имевшими тяжелые психические расстройства здоровья. Ей начислили пенсию, но через два года вычли из стажа семь лет, что лишило ее выплат из-за недостатка необходимой выработки.
Женщина обратилась в суд, который в итоге встал на ее сторону. Постановление суда определило, что спорный срок следует трактовать в пользу работницы. Это вернуло ей право получения досрочной пенсии. Деньги выплатят с момента окончания их начисления в октябре 2021 года.
Шадринский районный суд Курганской области определил региональное отделение Пенсионного фонда засчитать более семи лет стажа сотруднице местного психоневрологического диспансера. Решение позволило женщине досрочно получить пенсию. Об этом говорится в материалах дела на сайте суда. «Обязать Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области включить П. в специальный стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, период работы с 06.07.2010 по 30.11.2017 в должности сестры-хозяйки <…> отделения «Шадринского психоневрологического диспансера», — сообщается в решении суда. Согласно ему, работники Пенсионного фонда должны выплатить женщине пенсию, начиная с октября 2021 года. В 2019 году женщина подала заявление в ПФ о начислении досрочной пенсии. Она считала, что имела на это право из-за условий труда с юными пациентами, имевшими тяжелые психические расстройства здоровья. Ей начислили пенсию, но через два года вычли из стажа семь лет, что лишило ее выплат из-за недостатка необходимой выработки. Женщина обратилась в суд, который в итоге встал на ее сторону. Постановление суда определило, что спорный срок следует трактовать в пользу работницы. Это вернуло ей право получения досрочной пенсии. Деньги выплатят с момента окончания их начисления в октябре 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Шадринска добилась увеличения пенсии в связи с содержанием ребенка-инвалида. Также в Курганском ПФ нашли виновного за невыдачу пособий.