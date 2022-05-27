Курганский медработник заставила ПФ досрочно начислить пенсию

Медработник из Курганской области через суд добилась начисления пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский районный суд Курганской области определил региональное отделение Пенсионного фонда засчитать более семи лет стажа сотруднице местного психоневрологического диспансера. Решение позволило женщине досрочно получить пенсию. Об этом говорится в материалах дела на сайте суда.

«Обязать Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области включить П. в специальный стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, период работы с 06.07.2010 по 30.11.2017 в должности сестры-хозяйки <…> отделения «Шадринского психоневрологического диспансера», — сообщается в решении суда. Согласно ему, работники Пенсионного фонда должны выплатить женщине пенсию, начиная с октября 2021 года.

В 2019 году женщина подала заявление в ПФ о начислении досрочной пенсии. Она считала, что имела на это право из-за условий труда с юными пациентами, имевшими тяжелые психические расстройства здоровья. Ей начислили пенсию, но через два года вычли из стажа семь лет, что лишило ее выплат из-за недостатка необходимой выработки.

Женщина обратилась в суд, который в итоге встал на ее сторону. Постановление суда определило, что спорный срок следует трактовать в пользу работницы. Это вернуло ей право получения досрочной пенсии. Деньги выплатят с момента окончания их начисления в октябре 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Шадринска добилась увеличения пенсии в связи с содержанием ребенка-инвалида. Также в Курганском ПФ нашли виновного за невыдачу пособий.