Сенатор Пушков: Москву и Петербург уничтожат за 90 секунд

28 мая 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Пушков: нужно признать, что мы с НАТО находимся в опасном, еще пока дистанцированном соприкосновении Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сенатор от Пермского края Алексей Пушков обратил внимание на тревожные заявления представителей провоенного фланга Североатлантического альянса относительно открытого противостояния с РФ. Угрозу новой мировой войны политик обсудил с журналистами телеканала «Царьград». «Там [в НАТО] есть провоенный фланг, который считает, что Россию надо одолеть во что бы то ни стало. Есть заявления, что в случае войны Москву и Петербург уничтожат за полторы минуты и так далее. Это говорят неофициальные лица, это неофициальная линия НАТО», — подчеркнул Пушков. По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике, в настоящее время стороны движутся к очередной версии Карибского кризиса. Алексей Пушков обратил внимание, что сейчас есть минимум «две точки соприкосновения, где может произойти прямой военный контакт». Это территория Украины и Черное море. На сегодняшний день официальная линия Североатлантического альянса — сознательный отказ от участия в прямой военной конфронтации с РФ. Однако, отмечает собеседник телеканала, «нельзя не обратить внимание, что эту позицию подвергают критике на самом же Западе». О том, что Джо Байден хочет развязать «схватку» НАТО и РФ, URA.RU писало ранее. Полковник в отставке и бывший советник минобороны США раскрыл планы американского президента. Отношения между Россией и странами НАТО обострились после начала спецоперации на территории Украины 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее первоочередная цель — денацификация и демилитаризация, а не захват страны. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предполагал, что в НАТО готовили нападение на Россию, а спецоперация предотвратила трагедию.

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков обратил внимание на тревожные заявления представителей провоенного фланга Североатлантического альянса относительно открытого противостояния с РФ. Угрозу новой мировой войны политик обсудил с журналистами телеканала «Царьград». «Там [в НАТО] есть провоенный фланг, который считает, что Россию надо одолеть во что бы то ни стало. Есть заявления, что в случае войны Москву и Петербург уничтожат за полторы минуты и так далее. Это говорят неофициальные лица, это неофициальная линия НАТО», — подчеркнул Пушков. По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике, в настоящее время стороны движутся к очередной версии Карибского кризиса. Алексей Пушков обратил внимание, что сейчас есть минимум «две точки соприкосновения, где может произойти прямой военный контакт». Это территория Украины и Черное море. На сегодняшний день официальная линия Североатлантического альянса — сознательный отказ от участия в прямой военной конфронтации с РФ. Однако, отмечает собеседник телеканала, «нельзя не обратить внимание, что эту позицию подвергают критике на самом же Западе». О том, что Джо Байден хочет развязать «схватку» НАТО и РФ, URA.RU писало ранее. Полковник в отставке и бывший советник минобороны США раскрыл планы американского президента. Отношения между Россией и странами НАТО обострились после начала спецоперации на территории Украины 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее первоочередная цель — денацификация и демилитаризация, а не захват страны. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предполагал, что в НАТО готовили нападение на Россию, а спецоперация предотвратила трагедию.