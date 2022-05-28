ВСУ нанесли удар по Херсону, есть жертвы

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, полоса препятствий, солдаты, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Вечером 27 мая от обстрелов ВСУ погибли жители в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Ураган» по пригороду Херсона. В результате попадания снаряда в жилой дом один человек погиб. Два человека ранены.

«Вчера в 20:20 [это] произошло. Один погибший и есть несколько человек раненых», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее власти Херсонской области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам, из-за систематических обстрелов украинских боевиков. Теперь с этой территории можно попасть только в Крым или в освобожденную от ВСУ и неонацистов часть Запорожской области.

Российская спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, и используют их в качестве живых щитов.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Ураган» по пригороду Херсона. В результате попадания снаряда в жилой дом один человек погиб. Два человека ранены. «Вчера в 20:20 [это] произошло. Один погибший и есть несколько человек раненых», — сказал собеседник ТАСС. Ранее власти Херсонской области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам, из-за систематических обстрелов украинских боевиков. Теперь с этой территории можно попасть только в Крым или в освобожденную от ВСУ и неонацистов часть Запорожской области. Российская спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, и используют их в качестве живых щитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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