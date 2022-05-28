ВСУ нанесли удар по Херсону, есть жертвы

Вечером 27 мая от обстрелов ВСУ погибли жители в Херсонской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Ураган» по пригороду Херсона. В результате попадания снаряда в жилой дом один человек погиб. Два человека ранены.

«Вчера в 20:20 [это] произошло. Один погибший и есть несколько человек раненых», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее власти Херсонской области приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам, из-за систематических обстрелов украинских боевиков. Теперь с этой территории можно попасть только в Крым или в освобожденную от ВСУ и неонацистов часть Запорожской области.

Российская спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, и используют их в качестве живых щитов.