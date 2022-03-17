17 марта 2022

США спонсировали биолаборатории Украины, ВСУ обстреляли беженцев. Главное о спецоперации на 16 марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, украина, мариуполь, следы от пуль, беженцы, автомобиль, гуманитарная катастрофа
Колонна беженцев была обстреляна при попытке выйти через гумкоридор в сторону России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По данным Минобороны РФ, США финансировали военно-биологические проекты на Украине, ВСУ расстреляли колонны беженцев, следующих по гумкоридору в сторону России. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 марта.

  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Националисты на территории Мариуполя устранены, заявил глава Чечни;
  • Националисты обстреляли колонны с беженцами, которые шли по гуманитарному коридору по направлению к РФ. Погибли четыре человека.
  • Из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецк временно остался без воды. Повреждения получила высоковольтная линия 35 кВ.
  • Боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России) совершили подрыв заминированного здания драматического театра в Мариуполе, где могли находиться мирные граждане.
  • В Кремле назвали «чудовищной ложью» использование для создания фейков фотоснимка корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, сделанного через несколько минут после теракта в Донецке 15 марта, в итальянской газете La Stampa. Это не добавляет престижа зарубежным изданиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Министерство обороны России обнародовало документ, согласно которому США финансировало военно-биологические проекты на Украине. По данным ведомства, деньги в размере 32 миллионов долларов получали лаборатории украинского минобороны в нескольких крупных городах.
  • По данным Минобороны РФ, авиация и противовоздушная оборона России сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Белки. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотников и 1 тысячу 393 танка.

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По данным Минобороны РФ, США финансировали военно-биологические проекты на Украине, ВСУ расстреляли колонны беженцев, следующих по гумкоридору в сторону России. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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