Захарова: Украина взяла иностранные компании в заложники

Киев не взаимодействует с компаниями-судовладельцами, отметила Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представители зарубежных компаний-судовладельцев оказались в заложниках у украинских властей, которые отказались с ними сотрудничать. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов. Фактически — взяв их и экипажи в заложники», — ее заявление содержится на официальном сайте Министерства иностранных дел.

Она также заявила, что Россия продолжит исполнять обязательства по международным контрактам. Это касается экспорта товаров, энергоносителей и другой важной продукции.

На территории Украины Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации и освобождению жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. В апреле вооруженные силы России полностью освободили Мариуполь и морской порт города от боевиков националистического батальона. Кроме того, с помощью российских саперов пять иностранных судов покинули ранее заминированный ВСУ порт.