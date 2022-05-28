Захарова: Украина взяла иностранные компании в заложники

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Киев не взаимодействует с компаниями-судовладельцами, отметила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Представители зарубежных компаний-судовладельцев оказались в заложниках у украинских властей, которые отказались с ними сотрудничать. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов. Фактически — взяв их и экипажи в заложники», — ее заявление содержится на официальном сайте Министерства иностранных дел.

Она также заявила, что Россия продолжит исполнять обязательства по международным контрактам. Это касается экспорта товаров, энергоносителей и другой важной продукции.

На территории Украины Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации и освобождению жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. В апреле вооруженные силы России полностью освободили Мариуполь и морской порт города от боевиков националистического батальона. Кроме того, с помощью российских саперов пять иностранных судов покинули ранее заминированный ВСУ порт.

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Представители зарубежных компаний-судовладельцев оказались в заложниках у украинских властей, которые отказались с ними сотрудничать. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов. Фактически — взяв их и экипажи в заложники», — ее заявление содержится на официальном сайте Министерства иностранных дел. Она также заявила, что Россия продолжит исполнять обязательства по международным контрактам. Это касается экспорта товаров, энергоносителей и другой важной продукции. На территории Украины Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации и освобождению жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. В апреле вооруженные силы России полностью освободили Мариуполь и морской порт города от боевиков националистического батальона. Кроме того, с помощью российских саперов пять иностранных судов покинули ранее заминированный ВСУ порт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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