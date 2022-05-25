Саперы РФ помогли иностранным судам покинуть Мариуполь

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
Специалисты черноморского флота разминировали порт и открыли путь судам Фото:

Пять иностранных судов покинули разминированный порт Мариуполя. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24».

«24 мая российские саперы разминировали порт в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный „азовцами“ (нацбатальон „Азов“, признан экстремистской организацией и запрещен в России) украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в порту города Мариуполя были завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации. Теперь он работает в повседневном режиме.

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Пять иностранных судов покинули разминированный порт Мариуполя. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24». «24 мая российские саперы разминировали порт в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный „азовцами“ (нацбатальон „Азов“, признан экстремистской организацией и запрещен в России) украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сказала представитель МИД РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в порту города Мариуполя были завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации. Теперь он работает в повседневном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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