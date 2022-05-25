Саперы РФ помогли иностранным судам покинуть Мариуполь

Специалисты черноморского флота разминировали порт и открыли путь судам
Пять иностранных судов покинули разминированный порт Мариуполя. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24».
«24 мая российские саперы разминировали порт в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный „азовцами“ (нацбатальон „Азов“, признан экстремистской организацией и запрещен в России) украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сказала представитель МИД РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что в порту города Мариуполя были завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации. Теперь он работает в повседневном режиме.
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