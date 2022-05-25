Саперы РФ помогли иностранным судам покинуть Мариуполь

25 мая 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Специалисты черноморского флота разминировали порт и открыли путь судам Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Пять иностранных судов покинули разминированный порт Мариуполя. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24». «24 мая российские саперы разминировали порт в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный „азовцами“ (нацбатальон „Азов“, признан экстремистской организацией и запрещен в России) украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сказала представитель МИД РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в порту города Мариуполя были завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации. Теперь он работает в повседневном режиме.

Пять иностранных судов покинули разминированный порт Мариуполя. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24». «24 мая российские саперы разминировали порт в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный „азовцами“ (нацбатальон „Азов“, признан экстремистской организацией и запрещен в России) украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сказала представитель МИД РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в порту города Мариуполя были завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации. Теперь он работает в повседневном режиме.