Порошенко дважды за сутки пытался покинуть Украину. Он объезжал очередь по встречке

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Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20.02.19 США, порошенко петр
Петра Порошенко не выпустили из страны при первой его попытке Фото:

Экс-президент Украины Петр Порошенко во второй раз попытался покинуть территорию Украины. Об этом сообщает источник украинского издания «Страна» в правоохранительных органах.

Порошенко предпринял попытку второй раз выехать из Украины, причем в том же пункте пропуска «Рава-Русская». «Выехал на встречку, чтобы объехать очередь и был остановлен патрульными», — передает портал.

Ранее Порошенко уже пытался выехать с Украины в Польшу через пункт пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Однако пограничники его не выпустили, так как посчитали поддельным официальное распоряжение о его выезде. По словам депутата партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирины Геращенко, политик входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и приглашен выступить на саммите Европейской народной партии, передает телеканал 360.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко во второй раз попытался покинуть территорию Украины. Об этом сообщает источник украинского издания «Страна» в правоохранительных органах. Порошенко предпринял попытку второй раз выехать из Украины, причем в том же пункте пропуска «Рава-Русская». «Выехал на встречку, чтобы объехать очередь и был остановлен патрульными», — передает портал. Ранее Порошенко уже пытался выехать с Украины в Польшу через пункт пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Однако пограничники его не выпустили, так как посчитали поддельным официальное распоряжение о его выезде. По словам депутата партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирины Геращенко, политик входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и приглашен выступить на саммите Европейской народной партии, передает телеканал 360.
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