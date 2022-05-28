Порошенко дважды за сутки пытался покинуть Украину. Он объезжал очередь по встречке

28 мая 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Петра Порошенко не выпустили из страны при первой его попытке Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко во второй раз попытался покинуть территорию Украины. Об этом сообщает источник украинского издания «Страна» в правоохранительных органах. Порошенко предпринял попытку второй раз выехать из Украины, причем в том же пункте пропуска «Рава-Русская». «Выехал на встречку, чтобы объехать очередь и был остановлен патрульными», — передает портал. Ранее Порошенко уже пытался выехать с Украины в Польшу через пункт пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Однако пограничники его не выпустили, так как посчитали поддельным официальное распоряжение о его выезде. По словам депутата партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирины Геращенко, политик входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и приглашен выступить на саммите Европейской народной партии, передает телеканал 360.

Экс-президент Украины Петр Порошенко во второй раз попытался покинуть территорию Украины. Об этом сообщает источник украинского издания «Страна» в правоохранительных органах. Порошенко предпринял попытку второй раз выехать из Украины, причем в том же пункте пропуска «Рава-Русская». «Выехал на встречку, чтобы объехать очередь и был остановлен патрульными», — передает портал. Ранее Порошенко уже пытался выехать с Украины в Польшу через пункт пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Однако пограничники его не выпустили, так как посчитали поддельным официальное распоряжение о его выезде. По словам депутата партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирины Геращенко, политик входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и приглашен выступить на саммите Европейской народной партии, передает телеканал 360.