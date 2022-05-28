В США разбили мечту Зеленского о вступлении в Евросоюз. «Это не благотворительная организация»

28 мая 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в ЕС по ускоренной схеме назвали невыполнимым Фото: Официальный сайт президента Украины Требование президента Украины Владимира Зеленского принять страну в Европейский союз в ускоренном порядке «по новой специальной схеме» невыполнимо, потому что такой процедуры не существует. Об этом заявили обозреватели The American Conservative (TAC). «Подобной процедуры приема в ЕС попросту не существует <…> Киев итак за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Финляндия, Австрия и Швеция потратили около трех лет», — говорится в статье. Авторы подчеркнули, что «ЕС не является благотворительной организацией», его расширение — это не гуманитарная акция. Обозреватели отметили, что Разговоры об ускоренном присоединении Украины вызывают сомнения как внутри организации, так и в США. Кроме того, «специальная схема приема Киева» потребует соответствующего законодательства, разработать которое будет сложно из-за отсутствия единогласия среди 27 действующих членов ЕС. О том, что Украина подала заявку на экстренное вступление в ЕС, стало известно в марте этого года. После чего лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в ЕС. Однако Греция и Кипр выступают против данного решения. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз рассмотрит возможное членство Украины в Евросоюзе в июне 2022 года. При этом он подчеркнул, что процесс может затянуться на несколько десятилетий. С ним согласен и канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Брюссель не может ускорить вступление Украины в Евросоюз, поскольку существуют другие кандидаты, которые ожидали этого долгие годы. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ключевым аспектом для продолжения переговорного процесса изначально было возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Москва изменила свою позицию, потребовав отказаться и от вступления в ЕС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Требование президента Украины Владимира Зеленского принять страну в Европейский союз в ускоренном порядке «по новой специальной схеме» невыполнимо, потому что такой процедуры не существует. Об этом заявили обозреватели The American Conservative (TAC). «Подобной процедуры приема в ЕС попросту не существует <…> Киев итак за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Финляндия, Австрия и Швеция потратили около трех лет», — говорится в статье. Авторы подчеркнули, что «ЕС не является благотворительной организацией», его расширение — это не гуманитарная акция. Обозреватели отметили, что Разговоры об ускоренном присоединении Украины вызывают сомнения как внутри организации, так и в США. Кроме того, «специальная схема приема Киева» потребует соответствующего законодательства, разработать которое будет сложно из-за отсутствия единогласия среди 27 действующих членов ЕС. О том, что Украина подала заявку на экстренное вступление в ЕС, стало известно в марте этого года. После чего лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в ЕС. Однако Греция и Кипр выступают против данного решения. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз рассмотрит возможное членство Украины в Евросоюзе в июне 2022 года. При этом он подчеркнул, что процесс может затянуться на несколько десятилетий. С ним согласен и канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Брюссель не может ускорить вступление Украины в Евросоюз, поскольку существуют другие кандидаты, которые ожидали этого долгие годы. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ключевым аспектом для продолжения переговорного процесса изначально было возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Позднее Москва изменила свою позицию, потребовав отказаться и от вступления в ЕС.