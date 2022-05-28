Власти Германии сократили до минимума поставки оружия на Украину

28 мая 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Германия свела к минимуму поставки оружия Киеву Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Германии за последние девять недель свело к минимуму поставки вооружений на Украину. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы. «Правительство Германии, по-видимому, сократило свою военную поддержку Украине до минимума <…> В период с 30 марта по 26 мая на Украину поступили только две поставки оружия от немецкого правительства. Оба включали в себя только небольшую технику», — говорится в статье. Из приведенных данных следует, что в середине мая Берлин поставил Киеву три тысячи противотанковых мин и еще 1,6 тысячи специализированных противотанковых мин направленного действия. По словам авторов, канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор отказывался поставлять Украине танки и бронетранспортеры, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО. Страны Запада резко увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Как выяснили СМИ, Германия поставляет Украине уже списанные зенитные танки. Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. При этом немецкие издания пишут, что Шольц намерено затягивает поставки современного оружия.

Правительство Германии за последние девять недель свело к минимуму поставки вооружений на Украину. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы. «Правительство Германии, по-видимому, сократило свою военную поддержку Украине до минимума <…> В период с 30 марта по 26 мая на Украину поступили только две поставки оружия от немецкого правительства. Оба включали в себя только небольшую технику», — говорится в статье. Из приведенных данных следует, что в середине мая Берлин поставил Киеву три тысячи противотанковых мин и еще 1,6 тысячи специализированных противотанковых мин направленного действия. По словам авторов, канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор отказывался поставлять Украине танки и бронетранспортеры, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО. Страны Запада резко увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Как выяснили СМИ, Германия поставляет Украине уже списанные зенитные танки. Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. При этом немецкие издания пишут, что Шольц намерено затягивает поставки современного оружия.