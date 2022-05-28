В Болгарии переселяют украинских беженцев в «специальные базы»

29 мая 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Беженцев переселяют из отелей в специальные базы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинских беженцев будут выселять из болгарских отелей, некоторые из которых находятся на берегу моря, в отдельные базы. При переезде людей будет сопровождать полиция. Об этом говорится в статье на официальном сайте болгарского телевидения bTV News. «Беженцев будут сопровождать полицейские. Они сядут в отдельные автобусы и поедут до железнодорожных станций, после чего в отдельных вагонах поездов доберутся до специальных баз размещения. Процесс продлится до 1 июня», — отмечается в материале. Председатель болгарского агентства по вопросам беженцев Мариана Тошева отметила, что на данный момент есть базы, которые не собираются принимать украинцев. Власти страны будут применять к ним санкции, если их руководство не изменит решение до конца мая. Страны Евросоюза принимают беженцев с Украины с конца февраля. Однако некоторые из них жалуются на уровень жизни в Европе. Их разочаровал сервис и очереди к врачам. Кроме того, граждане Украины, оказавшиеся в Германии, не дождались выплаты им пособий от государства.

Украинских беженцев будут выселять из болгарских отелей, некоторые из которых находятся на берегу моря, в отдельные базы. При переезде людей будет сопровождать полиция. Об этом говорится в статье на официальном сайте болгарского телевидения bTV News. «Беженцев будут сопровождать полицейские. Они сядут в отдельные автобусы и поедут до железнодорожных станций, после чего в отдельных вагонах поездов доберутся до специальных баз размещения. Процесс продлится до 1 июня», — отмечается в материале. Председатель болгарского агентства по вопросам беженцев Мариана Тошева отметила, что на данный момент есть базы, которые не собираются принимать украинцев. Власти страны будут применять к ним санкции, если их руководство не изменит решение до конца мая. Страны Евросоюза принимают беженцев с Украины с конца февраля. Однако некоторые из них жалуются на уровень жизни в Европе. Их разочаровал сервис и очереди к врачам. Кроме того, граждане Украины, оказавшиеся в Германии, не дождались выплаты им пособий от государства.