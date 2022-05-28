На колокольне храма появился флаг с надписью в поддержку военных Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

На колокольне храма святых Симеона и Анны в Сысерти повесили российский флаг с надписью в поддержку военных, участвующих в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На флаге написано „Своиих не бросаем“», — рассказывает журналист. Ранее приход святых Симеона и Анны в Сысерти устроили автомобильный пробег по городу в поддержку президента РФ Владимира Путина и российских военных. Затем участники акции на автомобилях выстроились буквой Z и совершили молебен.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида.