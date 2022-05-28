28 мая 2022

Свердловский храм оригинально поддержал спецоперацию РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На колокольне храма появился флаг с надписью в поддержку военных Фото:

На колокольне храма святых Симеона и Анны в Сысерти повесили российский флаг с надписью в поддержку военных, участвующих в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На флаге написано „Своиих не бросаем“», — рассказывает журналист. Ранее приход святых Симеона и Анны в Сысерти устроили автомобильный пробег по городу в поддержку президента РФ Владимира Путина и российских военных. Затем участники акции на автомобилях выстроились буквой Z и совершили молебен.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида.

Работники храма не первый раз поддерживают российских военнослужащих
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На колокольне храма святых Симеона и Анны в Сысерти повесили российский флаг с надписью в поддержку военных, участвующих в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На флаге написано „Своиих не бросаем“», — рассказывает журналист. Ранее приход святых Симеона и Анны в Сысерти устроили автомобильный пробег по городу в поддержку президента РФ Владимира Путина и российских военных. Затем участники акции на автомобилях выстроились буквой Z и совершили молебен. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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