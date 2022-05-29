Политолог Брутер раскрыл, что мешает РФ завершить спецоперацию

29 мая 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

США не против, чтобы Украина потеряла Херсон, Приазовье и ЛДНР, сказал Владимир Брутер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие компромиссов и гарантий со стороны Запада не дает России завершить спецоперацию на Украине. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Спецоперация могла закончиться вчера, могла три месяца назад. Вопрос в том, какие нам дают гарантии? А их не дают. Мы уже восемь лет договариваемся. Мы больше не хотим. Такое обсуждение вопроса совершенно бессмысленно. Мы согласны на все компромиссные варианты, но компромисс — это с двух сторон, а не с одной. Они компромиссов не предлагают. В Вашингтоне готовы отдать Херсон, Приазовье и ЛДНР, тут вопросов нет. Они предлагают односторонние действия, поэтому Россия возражает. Как мы видим по релизу с франко-германской стороны по поводу беседы с (президентом России Владимиром) Путиным, они ничего не предложили», — сказал Владимир Брутер. Статья по теме Путин ждет новых союзников России По его словам, если РФ прекратит операцию, то гарантий от Запада она не получит. «Скажут, раз у вас больше нет сил, возвращайте все назад. А если мы остановимся на условии, что Украину не принимают в НАТО и Евросоюз, они откажут. Получается когнитивный тупик. Они ничего не обещают, кроме новых санкций. Они не ожидали, что будут испытывать турбулентность от того, что санкции вернулись к ним проблемами. Им бы хотелось, чтобы все закончилось быстрее, но не готовы идти на компромисс. Россия готова потерпеть, понимая, что с той стороны ситуация не лучше», — отметил политолог. Территориальные уступки со стороны Украины будут восприняты, как поражение, считает эксперт. «Зона компромисса на сегодняшний день не прорисована. Если Украина пойдет на серьезные территориальные уступки, тогда Запад вынужден признавать новую границу и снимать санкции — это поражение. США на это пойдут лишь под угрозой еще больших территориальных потерь», — объяснил Брутер. Он подчеркнул, что при другом исходе событий РФ невыгодно оставлять границу непризнанной. Придется бороться с диверсантами, а Киев будет обстреливать те земли, так как официально они украинские. «Для того, чтобы поднять территории экономически, нужно спокойствие, а его не будет», — объяснил собеседник URA.RU. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Стороны провели несколько раундов переговоров, которые однако не увенчались успехом. Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем отметил, что готов к диалогу, но переговоры заморожены Киевом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отсутствие компромиссов и гарантий со стороны Запада не дает России завершить спецоперацию на Украине. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Спецоперация могла закончиться вчера, могла три месяца назад. Вопрос в том, какие нам дают гарантии? А их не дают. Мы уже восемь лет договариваемся. Мы больше не хотим. Такое обсуждение вопроса совершенно бессмысленно. Мы согласны на все компромиссные варианты, но компромисс — это с двух сторон, а не с одной. Они компромиссов не предлагают. В Вашингтоне готовы отдать Херсон, Приазовье и ЛДНР, тут вопросов нет. Они предлагают односторонние действия, поэтому Россия возражает. Как мы видим по релизу с франко-германской стороны по поводу беседы с (президентом России Владимиром) Путиным, они ничего не предложили», — сказал Владимир Брутер. По его словам, если РФ прекратит операцию, то гарантий от Запада она не получит. «Скажут, раз у вас больше нет сил, возвращайте все назад. А если мы остановимся на условии, что Украину не принимают в НАТО и Евросоюз, они откажут. Получается когнитивный тупик. Они ничего не обещают, кроме новых санкций. Они не ожидали, что будут испытывать турбулентность от того, что санкции вернулись к ним проблемами. Им бы хотелось, чтобы все закончилось быстрее, но не готовы идти на компромисс. Россия готова потерпеть, понимая, что с той стороны ситуация не лучше», — отметил политолог. Территориальные уступки со стороны Украины будут восприняты, как поражение, считает эксперт. «Зона компромисса на сегодняшний день не прорисована. Если Украина пойдет на серьезные территориальные уступки, тогда Запад вынужден признавать новую границу и снимать санкции — это поражение. США на это пойдут лишь под угрозой еще больших территориальных потерь», — объяснил Брутер. Он подчеркнул, что при другом исходе событий РФ невыгодно оставлять границу непризнанной. Придется бороться с диверсантами, а Киев будет обстреливать те земли, так как официально они украинские. «Для того, чтобы поднять территории экономически, нужно спокойствие, а его не будет», — объяснил собеседник URA.RU. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Стороны провели несколько раундов переговоров, которые однако не увенчались успехом. Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем отметил, что готов к диалогу, но переговоры заморожены Киевом.