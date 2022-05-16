Путин ждет новых союзников России

В ОДКБ могут войти Китай, Азербайджан и соседние страны

16 мая 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин расширяет круг союзников России и ее партнеров на постсоветском пространстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может быть расширена за счет стран СНГ и ШОС. В отличие от военного альянса НАТО, она сохранит статус организации, защищающей суверенитет стран-участниц и противодействующей террористическим угрозам, пояснили URA.RU эксперты слова президента РФ Владимира Путина на юбилейной сессии ОДКБ 16 мая. Это может привлечь новых членов организации, считают политологи. ОДКБ в этом году отмечает 20-летие со дня образования, а 30 лет назад был подписан договор о коллективной безопасности. И встреча лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии в Москве приурочена к этим двум событиям. Президент РФ Владимир Путин сказал, что организация «превратилась в полноценную международную структуру», которая «играет стабилизирующую роль на постсоветском пространстве» и которая обеспечивать «безопасность и стабильность на евразийском пространстве», защищает «суверенитет и территориальную целостность стран-участниц». События в Казахстане в январе 2022 года тому подтверждение: миротворческие силы предотвратили «захват власти в республике экстремистами, которые управлялись в том числе и из-за рубежа». ОДКБ остается верна своим принципам — обеспечение защиты от террористических угроз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Путин подчеркнул, что в современных условиях перед ОДКБ стоит задача — совершенствоваться. Речь идет об оснащении коллективных сил современным вооружением и техников, повышении слаженности действия военных и спецслужб стран-участниц. «Усилия ОДКБ должны и далее быть направлены на противодействие терроризму, наркотрафику, оргпреступности. На этом участке правоохранительные органы наших стран отладили хорошее взаимодействие в перекрытии каналов вербовки граждан, нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций», — отметил Путин. ОДКБ призвана также защищать память о Победе в Великой Отечественной войне, противодействовать попыткам реанимировать нацизм. Он остановился и на повышении внешних угроз вблизи границ ОДКБ — расширении НАТО. «Эта проблема создается совершенно искусственно, поскольку делается это во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. Вообще, НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны — делается это достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно. Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности», — заявил Путин. Биологическая защита становится еще одним направлением совместной работы стран-участниц ОДКБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отдельно российский лидер остановился на теме обеспечения биологической безопасности. «В нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», — заявил президент РФ. Чтобы противодействовать этим и другим угрозам, в рамках ОДКБ Путин предложил создать профильный совет и усилить взаимодействие с ООН. По мнению Путина, нужно «наращивать взаимодействие с партнерами по ШОС и СНГ, было бы уместно и правильно предоставить и СНГ статус наблюдателя при ОДКБ». (Из стран, не водящих в ОДКБ, в ШОС входят Китай и Узбекистан, в СНГ — Азербайджан, Молдавия и Узбекистан). Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал страны-участницы ОДКБ держаться вместе, чтобы сохранить свой суверенитет Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA О нарастающих внешних угрозах говорили и другие лидеры стран-участниц ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом подчеркнул, что «членство в ОДКБ оказывает отрезвляющий эффект на горящие головы по ту сторону границы». Поэтому нужно держаться вместе, выступать «единым фронтом». «По одиночке нас раздавят», — заявил Лукашенко. Накануне сессии ОДКБ о расширении организации заявил и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. По его словам, в нее войдут «десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств». Секретарь организации Станислав Зась по окончании встречи лидеров стран-участниц ОДКБ заявил, что она будет «прирастать партнерами, наблюдателями, новыми членами». «Попытки вбить клин между нашими странами ничего не дали. Наша организация сохранится и будет укрепляться», — заявил Зась. Попытки Запада разрушить союзничество стран-участниц ОДКБ к успеху не привели, заявил секретарь организации Станислав Зась Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расширение состава ОДКБ вполне возможно, убежден начальник сектора проблем региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Игорь Николайчук. «Намечается новая струя. Когда закончится вытеснение ВСУ с территории ЛНР и ДНР, вступить в ОДКБ могут эти республики, чтобы обезопасить свои границы от деятельности иностранных разведок и спецслужбы Украины», — отметил Николайчук. При этом он отметил, что ОДКБ, в отличие от НАТО — не военная организация. Она призвана защищать границы от терроризма, обеспечить государственную безопасность. «В современных условиях такой формат более универсален, более удобен и эффективен, чем жесткие военные союзы типа НАТО, Варшавского договора и т. д. Тем более что сейчас появились новые вызовы — в области биологической безопасности, что приведет к расширению контингента», — считает эксперт. Расширение ОДКБ теоретически возможно, подтверждает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Но большинство потенциальных членов занимает выжидательную позицию и следит за тем, как будет развиваться конфликт между Россией и Западом, чтобы не оказаться в положении, когда антироссийская стратегия Запада распространится и на них тоже», — пояснил политолог. Статья по теме Депутат Журавлев: что ускорит завершение спецоперации на Украине В любом случае, ОДКБ сохранит свое предназначение — защищать страны-участницы от исламистов, противодействовать наркотрафику, а не противодействовать НАТО, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. «ОДКБ удается решать проблемы в странах-участницах таким образом, чтобы не накалять конфликты, а гасить их. Яркий пример — события в Казахстане в январе 2022 года. ОДКБ решает свои задачи», — резюмировал Марков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может быть расширена за счет стран СНГ и ШОС. В отличие от военного альянса НАТО, она сохранит статус организации, защищающей суверенитет стран-участниц и противодействующей террористическим угрозам, пояснили URA.RU эксперты слова президента РФ Владимира Путина на юбилейной сессии ОДКБ 16 мая. Это может привлечь новых членов организации, считают политологи. ОДКБ в этом году отмечает 20-летие со дня образования, а 30 лет назад был подписан договор о коллективной безопасности. И встреча лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии в Москве приурочена к этим двум событиям. Президент РФ Владимир Путин сказал, что организация «превратилась в полноценную международную структуру», которая «играет стабилизирующую роль на постсоветском пространстве» и которая обеспечивать «безопасность и стабильность на евразийском пространстве», защищает «суверенитет и территориальную целостность стран-участниц». События в Казахстане в январе 2022 года тому подтверждение: миротворческие силы предотвратили «захват власти в республике экстремистами, которые управлялись в том числе и из-за рубежа». Путин подчеркнул, что в современных условиях перед ОДКБ стоит задача — совершенствоваться. Речь идет об оснащении коллективных сил современным вооружением и техников, повышении слаженности действия военных и спецслужб стран-участниц. «Усилия ОДКБ должны и далее быть направлены на противодействие терроризму, наркотрафику, оргпреступности. На этом участке правоохранительные органы наших стран отладили хорошее взаимодействие в перекрытии каналов вербовки граждан, нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций», — отметил Путин. ОДКБ призвана также защищать память о Победе в Великой Отечественной войне, противодействовать попыткам реанимировать нацизм. Он остановился и на повышении внешних угроз вблизи границ ОДКБ — расширении НАТО. «Эта проблема создается совершенно искусственно, поскольку делается это во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. Вообще, НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны — делается это достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно. Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности», — заявил Путин. Отдельно российский лидер остановился на теме обеспечения биологической безопасности. «В нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», — заявил президент РФ. Чтобы противодействовать этим и другим угрозам, в рамках ОДКБ Путин предложил создать профильный совет и усилить взаимодействие с ООН. По мнению Путина, нужно «наращивать взаимодействие с партнерами по ШОС и СНГ, было бы уместно и правильно предоставить и СНГ статус наблюдателя при ОДКБ». (Из стран, не водящих в ОДКБ, в ШОС входят Китай и Узбекистан, в СНГ — Азербайджан, Молдавия и Узбекистан). О нарастающих внешних угрозах говорили и другие лидеры стран-участниц ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом подчеркнул, что «членство в ОДКБ оказывает отрезвляющий эффект на горящие головы по ту сторону границы». Поэтому нужно держаться вместе, выступать «единым фронтом». «По одиночке нас раздавят», — заявил Лукашенко. Накануне сессии ОДКБ о расширении организации заявил и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. По его словам, в нее войдут «десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств». Секретарь организации Станислав Зась по окончании встречи лидеров стран-участниц ОДКБ заявил, что она будет «прирастать партнерами, наблюдателями, новыми членами». «Попытки вбить клин между нашими странами ничего не дали. Наша организация сохранится и будет укрепляться», — заявил Зась. Расширение состава ОДКБ вполне возможно, убежден начальник сектора проблем региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Игорь Николайчук. «Намечается новая струя. Когда закончится вытеснение ВСУ с территории ЛНР и ДНР, вступить в ОДКБ могут эти республики, чтобы обезопасить свои границы от деятельности иностранных разведок и спецслужбы Украины», — отметил Николайчук. При этом он отметил, что ОДКБ, в отличие от НАТО — не военная организация. Она призвана защищать границы от терроризма, обеспечить государственную безопасность. «В современных условиях такой формат более универсален, более удобен и эффективен, чем жесткие военные союзы типа НАТО, Варшавского договора и т. д. Тем более что сейчас появились новые вызовы — в области биологической безопасности, что приведет к расширению контингента», — считает эксперт. Расширение ОДКБ теоретически возможно, подтверждает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Но большинство потенциальных членов занимает выжидательную позицию и следит за тем, как будет развиваться конфликт между Россией и Западом, чтобы не оказаться в положении, когда антироссийская стратегия Запада распространится и на них тоже», — пояснил политолог. В любом случае, ОДКБ сохранит свое предназначение — защищать страны-участницы от исламистов, противодействовать наркотрафику, а не противодействовать НАТО, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. «ОДКБ удается решать проблемы в странах-участницах таким образом, чтобы не накалять конфликты, а гасить их. Яркий пример — события в Казахстане в январе 2022 года. ОДКБ решает свои задачи», — резюмировал Марков.