Три человека ранены при взрыве в Мелитополе

По данным очевидцев, взрывное устройство сработало в машине (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате взрыва в центре Мелитополя, по предварительным данным, ранения получили три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской администрации.

Взрыв в центре Мелитополя прогремел сегодня около 7.40. По информации корреспондента RT Ильи Васюнина, взорвалась иномарка с украинскими номерами, припаркованная неподалеку от центральной площади города.

По информации «Риа-Малитополь», одной из пострадавших стала племянница нового губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Официального подтверждения этому пока нет.

Мелитополь был взят под контроль российскими военными в конце марта. В настоящее время в городе восстанавливается мирная жизнь. По словам мэра города Галины Данильченко, после освобождения российской армией в городе начали открывать школы, а также объекты спорта и культуры.