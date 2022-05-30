Три человека ранены при взрыве в Мелитополе

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
По данным очевидцев, взрывное устройство сработало в машине (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате взрыва в центре Мелитополя, по предварительным данным, ранения получили три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской администрации.

Взрыв в центре Мелитополя прогремел сегодня около 7.40. По информации корреспондента RT Ильи Васюнина, взорвалась иномарка с украинскими номерами, припаркованная неподалеку от центральной площади города.

По информации «Риа-Малитополь», одной из пострадавших стала племянница нового губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Официального подтверждения этому пока нет.

Мелитополь был взят под контроль российскими военными в конце марта. В настоящее время в городе восстанавливается мирная жизнь. По словам мэра города Галины Данильченко, после освобождения российской армией в городе начали открывать школы, а также объекты спорта и культуры.

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В результате взрыва в центре Мелитополя, по предварительным данным, ранения получили три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской администрации. Взрыв в центре Мелитополя прогремел сегодня около 7.40. По информации корреспондента RT Ильи Васюнина, взорвалась иномарка с украинскими номерами, припаркованная неподалеку от центральной площади города. По информации «Риа-Малитополь», одной из пострадавших стала племянница нового губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Официального подтверждения этому пока нет. Мелитополь был взят под контроль российскими военными в конце марта. В настоящее время в городе восстанавливается мирная жизнь. По словам мэра города Галины Данильченко, после освобождения российской армией в городе начали открывать школы, а также объекты спорта и культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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