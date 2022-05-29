В поддержку Уралмаша проголосовали около 90 тысяч человек, Академического — более 120 тысяч Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Орджоникидзевский район Екатеринбурга (летний парк «Уралмаш») потерял шансы на победу над Академическим районом (вторая очередь «Преображенского парка») в беспрецедентной борьбе за получение федеральных денег на благоустройство в 2023 году. По данным портала «Госуслуги», за 12 часов до окончания опроса Уралмаш набирает чуть более 90 тысяч голосов, Академический — более 120 тысяч.

Накануне ночью на площадь Первой пятилетки вывели уралмашевцев, недовольных амбициями Академического: на федеральные деньги район уже благоустраивает первую очередь «Преображенского» и регулярно попадает в другие правительственные программы. «Две сотни человек собрались в два часа ночи, чтобы составить из фонариков слово „Уралмаш“. Жители района надеются привлечь внимание властей к вопросу необходимости благоустройства парка „Уралмаш“», — говорится в описании акции, устроенной экс-депутатом гордумы Эдуардом Мансуровым (ранее источники URA.RU утверждали, что, пиаря парк, Мансуров якобы готовится к выборам в гордуму-2023).

Голосование в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» проходит с 15 апреля. Помимо основных конкурентов — Орджоникидзевского и Академического, — в нем участвуют Кировский (парк им. Блюхера), Октябрьский (сад им. Ф. Энгельса) и Ленинский (парк 50-летия ВЛКСМ) районы Екатеринбурга. Но с самого начала эти районы практически не имели шансов на успех.

Исход борьбы важен не только для жителей каждого из районов, но и префектов. Демонстрацией этого были инсайды о том, как Николай Смирнягин (Академический район) и Роман Кравченко (Орджоникидзевский) заключали союзы с другими районами и бизнесменами.

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