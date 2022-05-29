Один из известнейших долгостроев в ЯНАО завершат до конца года

Строительство нового здания УВД в Ноябрьске вышло на завершающий этап Фото: Илья Московец © URA.RU

Строительство здания УВД в Ноябрьске вышло на завершающий этап. Коробка здания готова, сейчас там ведутся внутренние работы, сообщает пресс-служба правительства.

«В пятиэтажном здании разместятся кабинеты сотрудников, помещения для приема граждан, тир, несколько спортивных залов. Новый корпус будет соединен с действующим зданием ОМВД теплым переходом. Здание оснастят современными инженерными системами и оборудованием», — такая информация размещена на сайте.

Прилегающая территория будет облагорожена летом. По ее периметру установят ограждение, соответствующее требованиям к зданиям силовых структур. Также на территории появится парковка. Глава региона Дмитрий Артюхов отметил, что это здание полиции — одно из лучших в стране.

Здание УВД в Ноябрьске закончат в рамках программы по завершению долгостроев, которая была инициирована главой региона Дмитрием Артюховым. Ранее стало известно, что на строительство этого объекта потратят почти 600 млн рублей.