29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Один из известнейших долгостроев в ЯНАО завершат до конца года

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, полицейский
Строительство нового здания УВД в Ноябрьске вышло на завершающий этап Фото:

Строительство здания УВД в Ноябрьске вышло на завершающий этап. Коробка здания готова, сейчас там ведутся внутренние работы, сообщает пресс-служба правительства.

«В пятиэтажном здании разместятся кабинеты сотрудников, помещения для приема граждан, тир, несколько спортивных залов. Новый корпус будет соединен с действующим зданием ОМВД теплым переходом. Здание оснастят современными инженерными системами и оборудованием», — такая информация размещена на сайте.

Прилегающая территория будет облагорожена летом. По ее периметру установят ограждение, соответствующее требованиям к зданиям силовых структур. Также на территории появится парковка. Глава региона Дмитрий Артюхов отметил, что это здание полиции — одно из лучших в стране.

Здание УВД в Ноябрьске закончат в рамках программы по завершению долгостроев, которая была инициирована главой региона Дмитрием Артюховым. Ранее стало известно, что на строительство этого объекта потратят почти 600 млн рублей.

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Строительство здания УВД в Ноябрьске вышло на завершающий этап. Коробка здания готова, сейчас там ведутся внутренние работы, сообщает пресс-служба правительства. «В пятиэтажном здании разместятся кабинеты сотрудников, помещения для приема граждан, тир, несколько спортивных залов. Новый корпус будет соединен с действующим зданием ОМВД теплым переходом. Здание оснастят современными инженерными системами и оборудованием», — такая информация размещена на сайте. Прилегающая территория будет облагорожена летом. По ее периметру установят ограждение, соответствующее требованиям к зданиям силовых структур. Также на территории появится парковка. Глава региона Дмитрий Артюхов отметил, что это здание полиции — одно из лучших в стране. Здание УВД в Ноябрьске закончат в рамках программы по завершению долгостроев, которая была инициирована главой региона Дмитрием Артюховым. Ранее стало известно, что на строительство этого объекта потратят почти 600 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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