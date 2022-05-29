Один из известнейших долгостроев в ЯНАО завершат до конца года

Строительство здания УВД в Ноябрьске вышло на завершающий этап. Коробка здания готова, сейчас там ведутся внутренние работы, сообщает пресс-служба правительства.
«В пятиэтажном здании разместятся кабинеты сотрудников, помещения для приема граждан, тир, несколько спортивных залов. Новый корпус будет соединен с действующим зданием ОМВД теплым переходом. Здание оснастят современными инженерными системами и оборудованием», — такая информация размещена на сайте.
Прилегающая территория будет облагорожена летом. По ее периметру установят ограждение, соответствующее требованиям к зданиям силовых структур. Также на территории появится парковка. Глава региона Дмитрий Артюхов отметил, что это здание полиции — одно из лучших в стране.
Здание УВД в Ноябрьске закончат в рамках программы по завершению долгостроев, которая была инициирована главой региона Дмитрием Артюховым. Ранее стало известно, что на строительство этого объекта потратят почти 600 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий
Строительство здания УВД в Ноябрьске вышло на завершающий этап. Коробка здания готова, сейчас там ведутся внутренние работы, сообщает пресс-служба правительства. «В пятиэтажном здании разместятся кабинеты сотрудников, помещения для приема граждан, тир, несколько спортивных залов. Новый корпус будет соединен с действующим зданием ОМВД теплым переходом. Здание оснастят современными инженерными системами и оборудованием», — такая информация размещена на сайте. Прилегающая территория будет облагорожена летом. По ее периметру установят ограждение, соответствующее требованиям к зданиям силовых структур. Также на территории появится парковка. Глава региона Дмитрий Артюхов отметил, что это здание полиции — одно из лучших в стране. Здание УВД в Ноябрьске закончат в рамках программы по завершению долгостроев, которая была инициирована главой региона Дмитрием Артюховым. Ранее стало известно, что на строительство этого объекта потратят почти 600 млн рублей.