На вид преступнику 20-25 лет, телосложение худощавое Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области разыскивают молодого человека, который пытался изнасиловать 20-летнюю девушку в подъезде одного из жилых домов. Фоторобот был опубликован на официальной странице СК России по Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Приметы нападавшего: рост около 180 сантиметров, возраст 20-25 лет, худощавого телосложения, нос большого размера. Был одет в двухцветную (дутую) зимнюю куртку, верхняя часть которой (воротник, рукава и туловище до груди) черного цвета, а нижняя часть белого цвета. На голове светлая вязаная шапка. Темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, обут в светлые ботинки», — сообщается в опубликованном ведомством посте.

По версии следствия, мужчина напал на 20-летнюю девушку в подъезде жилого дома по улице Амурской в Тюмени 4 декабря 2021 года. Он попытался изнасиловать тюменку, но по независящим от него обстоятельствам сделать этого преступнику не удалось. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств происшедшего. Тех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят обратиться в Следственный отдел по Калининскому округу 8 (3452) 64-78-27 или в дежурную часть ОП № 7 УМВД России по Тюмени по телефонам 8 (3452) 29-11-29, 29-11-20.

Фоторобот преступника Фото: СУ СК России по Тюменской области