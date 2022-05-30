Кадыров пожаловался на информвойну против его бойцов

Украинская пропаганда ведет активную работу по дискредитации чеченских бойцов, участвующих в специальной операции. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Украинская пропаганда пытается всеми доступными приемами дискредитировать успехи чеченских спецподразделений по освобождению Северодонецка. Нередко на их информационные вбросы поддаются даже те, кто должен им противостоять. Скоро настигнем каждого и призовем к ответу. Тогда посмотрим, как запоет украинская пропаганда», — написал Кадыров.
Глава Чечни сообщил о полном освобождении Северодонецка 29 мая. По словам Кадырова, сейчас город находится под контролем российских военных, а также подразделений Донбасса.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации Кадыров сообщил об отправке на Украину нескольких сотен добровольцев из Чечни.
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