28 мая 2022

Кадыров доложил о полном освобождении Северодонецка

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден и находится под контролем российских военных, а также подразделений Донбасса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что освободить город удалось раньше намеченных сроков. «Изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее — за три часа», — пояснил он. Сейчас Севередонецк находится под контролем российской армии и Народной милиции ЛНР.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. 27 мая армия республики вошла в него и заблокировала ВСУ все выходы, российские добровольцы из Чеченской Республики взяли под контроль всю линию соприкосновения. Сообщалось, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские националисты.

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Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден и находится под контролем российских военных, а также подразделений Донбасса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что освободить город удалось раньше намеченных сроков. «Изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее — за три часа», — пояснил он. Сейчас Севередонецк находится под контролем российской армии и Народной милиции ЛНР. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. 27 мая армия республики вошла в него и заблокировала ВСУ все выходы, российские добровольцы из Чеченской Республики взяли под контроль всю линию соприкосновения. Сообщалось, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские националисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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