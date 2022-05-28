Кадыров доложил о полном освобождении Северодонецка

29 мая 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден и находится под контролем российских военных, а также подразделений Донбасса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что освободить город удалось раньше намеченных сроков. «Изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее — за три часа», — пояснил он. Сейчас Севередонецк находится под контролем российской армии и Народной милиции ЛНР. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. 27 мая армия республики вошла в него и заблокировала ВСУ все выходы, российские добровольцы из Чеченской Республики взяли под контроль всю линию соприкосновения. Сообщалось, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские националисты.

Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден и находится под контролем российских военных, а также подразделений Донбасса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что освободить город удалось раньше намеченных сроков. «Изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее — за три часа», — пояснил он. Сейчас Севередонецк находится под контролем российской армии и Народной милиции ЛНР. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. 27 мая армия республики вошла в него и заблокировала ВСУ все выходы, российские добровольцы из Чеченской Республики взяли под контроль всю линию соприкосновения. Сообщалось, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские националисты.