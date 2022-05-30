Reuters: запрет нефти из РФ ведет Европу к опасным последствиям

31 мая 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

Евросоюз ограничил поставки нефти из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После запрета Евросоюза на импорт российской нефти стоимость марки Brent увеличилась до 122 долларов за баррель, WTI подорожала до 117,3 доллара за баррель. У аналитиков вызывают опасения стремительно растущие цены на заправках, сообщает Reuters. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 33 цента до 122 долларов за баррель, августовские фьючерсы стали дороже также на 33 цента и составили 117,93 доллара, пишет Reuters. Сообщается, что фьючерсы на нефть из США марки West Texas Intermediate (WTI) достигли показателя 117,31 доллара за баррель, в пятницу цена была на 2,24 ниже. Издание отмечает, что все это происходит на фоне растущего спроса в Европе и США. «Вопиющие опасения вызывают стремительно растущие цены на бензин на заправках, которые могут привести к некоторому снижению спроса в сезоне», — цитирует Reuters управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса. Ранее Евросоюз после долгих обсуждений ввел эмбарго на две трети поставок российской нефти, сообщает «Ридус». Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс призвал Запад забыть о санкциях против РФ, потому что они приносят больше ущерба Западу, чем России. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявляла, что Россия получает 800 млн евро в день от экспорта газа и нефти. Страны Запада вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие ограничения нанесли удар и по тем, кто их вводил.

После запрета Евросоюза на импорт российской нефти стоимость марки Brent увеличилась до 122 долларов за баррель, WTI подорожала до 117,3 доллара за баррель. У аналитиков вызывают опасения стремительно растущие цены на заправках, сообщает Reuters. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 33 цента до 122 долларов за баррель, августовские фьючерсы стали дороже также на 33 цента и составили 117,93 доллара, пишет Reuters. Сообщается, что фьючерсы на нефть из США марки West Texas Intermediate (WTI) достигли показателя 117,31 доллара за баррель, в пятницу цена была на 2,24 ниже. Издание отмечает, что все это происходит на фоне растущего спроса в Европе и США. «Вопиющие опасения вызывают стремительно растущие цены на бензин на заправках, которые могут привести к некоторому снижению спроса в сезоне», — цитирует Reuters управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса. Ранее Евросоюз после долгих обсуждений ввел эмбарго на две трети поставок российской нефти, сообщает «Ридус». Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс призвал Запад забыть о санкциях против РФ, потому что они приносят больше ущерба Западу, чем России. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявляла, что Россия получает 800 млн евро в день от экспорта газа и нефти. Страны Запада вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие ограничения нанесли удар и по тем, кто их вводил.