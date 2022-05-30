В Тюмени около ТРЦ «Колумб» сбили двух женщин. Видео, фото

31 мая 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на Московском тракте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Около торгово-развлекательного центра «Колумб» в Тюмени сбили двух женщин. Очевидцы поделились кадрами произошедшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Напротив „Колумба“ сбили двух женщин. Все живы», — указал анонимный автор поста. По словам очевидцев, ДТП произошло на Московском тракте утром 31 мая. В комментариях к посту тюменцы заявляют, что на данном перекрестке постоянно случаются аварии. «Постоянно на этом перекрестке аварии, там давно нужна стрелка. Сейчас для тех кто не местный там реально очень опасно, кто едет с города и поворачивает налево, для них горит красный и вроде как завершай маневр, но те что с развязки еще секунд 10 летят», — пишет Юлия Сальманова. «В Тюмени самые „безопасные“ перекрестки, на некоторых даже бордюра нет. И это все миллионные проекты, в которых о безопасности ни словечка», — прокомментировал Александр Пикассо. Комментарий УГИБДД по Тюменской области ожидается. ДТП на Московском тракте в Тюмени возле ТРЦ «Колумб» Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Около торгово-развлекательного центра «Колумб» в Тюмени сбили двух женщин. Очевидцы поделились кадрами произошедшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Напротив „Колумба“ сбили двух женщин. Все живы», — указал анонимный автор поста. По словам очевидцев, ДТП произошло на Московском тракте утром 31 мая. В комментариях к посту тюменцы заявляют, что на данном перекрестке постоянно случаются аварии. «Постоянно на этом перекрестке аварии, там давно нужна стрелка. Сейчас для тех кто не местный там реально очень опасно, кто едет с города и поворачивает налево, для них горит красный и вроде как завершай маневр, но те что с развязки еще секунд 10 летят», — пишет Юлия Сальманова. «В Тюмени самые „безопасные“ перекрестки, на некоторых даже бордюра нет. И это все миллионные проекты, в которых о безопасности ни словечка», — прокомментировал Александр Пикассо. Комментарий УГИБДД по Тюменской области ожидается.