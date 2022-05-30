Курганская чиновница объяснила причину проблемы с ремонтом мостов

В 2022 году в регионе планируют отремонтировать восемь мостов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возникли трудности с ремонтом мостов из-за того, что в городе нет местных подрядчиков, которые этим занимаются. Об этом рассказала директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, передает корреспондент URA.RU.

«Работы либо уже ведутся, либо по Кургану мы еще торгуем, определяем подрядчиков. Здесь достаточно сложная идет работа, потому что наших подрядчиков-мостовиков нет, к сожалению. Приходится привлекать с других регионов», — объяснила Саблукова на заседании облдумы, которое прошло 31 мая.

Она отметила, что в Шадринске мост ремонтируют местные подрядчики. Директор департамента считает, что это поможет подрядчикам в регионе адаптироваться к таким видам работ. Саблукова добавила, что субподрядчики, которые ремонтируют мосты и дороги в регионе, регистрируются в Курганской области, благодаря чему налоги идут в субъект. В 2022 году, по ее словам, в регионе планируют привести в порядок восемь мостов.

Ранее представители мэрии Кургана были недовольны темпами ремонта Некрасовского моста. На объекте работают представители тюменской организации «Альфа-Строй». Позже глава города Елена Ситникова объяснила, что ремонт моста будет продолжаться до октября, так как нужно не только поменять дорожное полотно, но и укрепить путепровод.