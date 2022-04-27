Мэр Кургана объяснила, почему мост будут ремонтировать полгода

Ремонт моста планируют закончить до 15 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане Некрасовский мост планируют ремонтировать до октября из-за того, что нужно не только поменять дорожное полотно, но и укрепить путепровод. Об этом рассказала мэр Кургана Елена Ситникова.

«Многие граждане считают, что здесь достаточно снять и положить асфальт, и это не займет большого времени. Однако это не так. Постелить новое дорожное полотно, действительно, непроблематично. Основная цель ремонтных работ — реконструкция и укрепление несущих конструкций моста. А это достаточно трудоемкая работа», — цитируют мэра на сайте городской администрации.

По словам Ситниковой, возле моста откорректировали работу светофоров, чтобы уменьшить неудобства. Она попросила горожан набраться терпения, так как без капремнота этого моста не обойтись. По словам замдиректора подрядной организации ООО «Альфа-Строй» Николая Линдта, открыть движение транспорта удастся после выполнения работ по мостовой части вверху. Он добавил, что в конце мая привезут тротуарные, переходные плиты и другие изделия, необходимые для реконструкции.

Сотрудники мэрии заявляли, что недовольны темпами ремонта моста. Подрядчик пообещал, что к концу недели число рабочих на объекте увеличат до 12. Реконструкция стоимостью 55 млн рублей должна завершиться до 15 октября. По словам горожан, из-за ремонта моста образуются большие пробки. Источник, близкий к властям, сообщил URA.RU, что на мосту во время реконструкции для безопасности нужно установить видеокамеры, но в контракте этого пункта нет.

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