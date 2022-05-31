«Газпром» прекратил поставку газа в Нидерланды

31 мая 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

«Газпром» не получил оплату за газ от Нидерландов Фото: media.gazprom-neft.ru Компания «Газпром» остановила поставку газа в Нидерланды из-за их несогласия оплачивать топливо рублями. Об этом рассказали в пресс-службе «Газпрома». «По состоянию на конец рабочего дня 30 мая „Газпром экспорт“ не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. (Нидерланды). Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». Ранее Нидерланды отказались от покупки газа за рубли, передает RT. Об аналогичном решении заявили в Дании, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия уже прекратила поставки в Польшу и Болгарию, а также в Финляндию. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, по нему с 1 апреля недружественные страны могут купить газ только за рубли. Греция Италия, Германия и Австрия согласились пойти на ультиматум Путина по газу. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Компания «Газпром» остановила поставку газа в Нидерланды из-за их несогласия оплачивать топливо рублями. Об этом рассказали в пресс-службе «Газпрома». «По состоянию на конец рабочего дня 30 мая „Газпром экспорт“ не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. (Нидерланды). Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». Ранее Нидерланды отказались от покупки газа за рубли, передает RT. Об аналогичном решении заявили в Дании, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия уже прекратила поставки в Польшу и Болгарию, а также в Финляндию. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, по нему с 1 апреля недружественные страны могут купить газ только за рубли. Греция Италия, Германия и Австрия согласились пойти на ультиматум Путина по газу.