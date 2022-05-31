Мэрия Екатеринбурга проверяет лицей после «ЛГБТ-скандала»

31 мая 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Перформанс лицеистов посчитали связанным с ЛГБТ-тематикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В управлении образования Екатеринбурга отреагировали на скандальный «ЛГБТ-танец», который исполнили учащиеся лицея № 12. Начальник ведомства Константин Шевченко сообщил URA.RU, что в образовательном учреждении начата проверка. «В настоящее время департаментом образования проводится проверка. О ее результатах будет сообщено позднее», — заявил Константин Шевченко. Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей № 12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он обвинил также Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. Ельцин Центр, в свою очередь, не нашел взаимосвязи между своей деятельностью и постановкой учеников. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В управлении образования Екатеринбурга отреагировали на скандальный «ЛГБТ-танец», который исполнили учащиеся лицея № 12. Начальник ведомства Константин Шевченко сообщил URA.RU, что в образовательном учреждении начата проверка. «В настоящее время департаментом образования проводится проверка. О ее результатах будет сообщено позднее», — заявил Константин Шевченко. Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей № 12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он обвинил также Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. Ельцин Центр, в свою очередь, не нашел взаимосвязи между своей деятельностью и постановкой учеников.